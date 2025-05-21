Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совфед одобрил закон, уточняющий порядок выплаты пенсий военным - 21.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250521/sovfed--857785774.html
Совфед одобрил закон, уточняющий порядок выплаты пенсий военным
Совфед одобрил закон, уточняющий порядок выплаты пенсий военным - 21.05.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон, уточняющий порядок выплаты пенсий военным
Совфед одобрил закон, который уточняет порядок выплаты пенсий для бывших силовиков. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T12:30+0300
2025-05-21T12:30+0300
экономика
общество
совфед
росгвардия
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/64/842526461_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_afd4a691684fefc767740a51b699fdaa.jpg
МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Совфед одобрил закон, который уточняет порядок выплаты пенсий для бывших силовиков. Закон касается сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, Росгвардии, военнослужащих и судебных приставов. В соответствии с законом, пенсионные органы смогут самостоятельно выбирать способ перечисления выплат – через Федеральное казначейство или Сбербанк. Пенсия будет идти на счет, вклад или банковскую карту, которые укажет военный пенсионер. Дополнительно закон предусматривает возможность доставки пенсии через "Почту России".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/64/842526461_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_b34f45644357a95df3b839d3993066b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , совфед, росгвардия, сбербанк
Экономика, Общество , Совфед, Росгвардия, Сбербанк
12:30 21.05.2025
 
Совфед одобрил закон, уточняющий порядок выплаты пенсий военным

Совфед одобрил закон, уточняющий порядок выплаты пенсий для бывших силовиков

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСовфед
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Совфед одобрил закон, который уточняет порядок выплаты пенсий для бывших силовиков.
Закон касается сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, Росгвардии, военнослужащих и судебных приставов.
В соответствии с законом, пенсионные органы смогут самостоятельно выбирать способ перечисления выплат – через Федеральное казначейство или Сбербанк. Пенсия будет идти на счет, вклад или банковскую карту, которые укажет военный пенсионер.
Дополнительно закон предусматривает возможность доставки пенсии через "Почту России".
 
ЭкономикаОбществоСовфедРосгвардияСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала