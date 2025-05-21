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Совфед одобрил закон, уточняющий порядок выплаты пенсий военным
Совфед одобрил закон, уточняющий порядок выплаты пенсий военным - 21.05.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон, уточняющий порядок выплаты пенсий военным
Совфед одобрил закон, который уточняет порядок выплаты пенсий для бывших силовиков. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T12:30+0300
2025-05-21T12:30+0300
2025-05-21T12:30+0300
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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Совфед одобрил закон, который уточняет порядок выплаты пенсий для бывших силовиков. Закон касается сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, Росгвардии, военнослужащих и судебных приставов. В соответствии с законом, пенсионные органы смогут самостоятельно выбирать способ перечисления выплат – через Федеральное казначейство или Сбербанк. Пенсия будет идти на счет, вклад или банковскую карту, которые укажет военный пенсионер. Дополнительно закон предусматривает возможность доставки пенсии через "Почту России".
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общество , совфед, росгвардия, сбербанк
Экономика, Общество , Совфед, Росгвардия, Сбербанк
Совфед одобрил закон, уточняющий порядок выплаты пенсий военным
Совфед одобрил закон, уточняющий порядок выплаты пенсий для бывших силовиков
МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Совфед одобрил закон, который уточняет порядок выплаты пенсий для бывших силовиков.
Закон касается сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, Росгвардии, военнослужащих и судебных приставов.
В соответствии с законом, пенсионные органы смогут самостоятельно выбирать способ перечисления выплат – через Федеральное казначейство или Сбербанк. Пенсия будет идти на счет, вклад или банковскую карту, которые укажет военный пенсионер.
Дополнительно закон предусматривает возможность доставки пенсии через "Почту России".