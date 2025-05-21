Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совфед запретил штрафовать поставщиков за непоставку продуктов сверх объема - 21.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250521/sovfed--857795276.html
Совфед запретил штрафовать поставщиков за непоставку продуктов сверх объема
Совфед запретил штрафовать поставщиков за непоставку продуктов сверх объема - 21.05.2025, ПРАЙМ
Совфед запретил штрафовать поставщиков за непоставку продуктов сверх объема
Сенаторы одобрили закон, запрещающий торговым сетям взимать штрафы с поставщиков за непоставку продовольственных товаров сверх объемов, указанных в договоре,... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T16:09+0300
2025-05-21T16:09+0300
экономика
бизнес
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75802/56/758025625_0:17:600:355_1920x0_80_0_0_e3c16c06b4f6edc135acaf32b35533e0.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, запрещающий торговым сетям взимать штрафы с поставщиков за непоставку продовольственных товаров сверх объемов, указанных в договоре, если с поставщиком он не был согласован. Соответствующее изменение вносится в закон об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Договоры, заключенные ранее, должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями до 1 марта 2026 года. Начиная с этой даты условия договоров поставки продовольственных товаров, противоречащие этим требованиям, признаются недействительными. В пояснительной записке отмечается, что сейчас торговые сети устанавливают в типовых договорах условия поставки продовольственных товаров по заявкам сети, которые обязательны для поставщиков и не подлежат согласованию с ними, а также штрафные санкции для поставщиков за невыполнение таких заявок. Включение таких условий в договоры, с одной стороны, призвано гарантировать ритейлерам наличие соответствующей продукции в магазинах. С другой, из договоров следует, что сами торговые сети ничем не ограничены в количестве и ассортименте заказываемой продукции. Урегулирование этой проблемы на законодательном уровне позволит защитить интересы производителей продовольствия и решить общегосударственные задачи по созданию благоприятных условий для развития конкуренции и обеспечению граждан продовольственными товарами, сказано в пояснительной записке.
https://1prime.ru/20250521/sovfed--857785774.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75802/56/758025625_52:0:548:372_1920x0_80_0_0_391ce5bd09946ae5cbc10a2993ef5b90.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, рф
Экономика, Бизнес, РФ
16:09 21.05.2025
 
Совфед запретил штрафовать поставщиков за непоставку продуктов сверх объема

Совфед запретил ритейлерам штрафовать поставщиков за непоставку продуктов сверх объема

минфин
минфин
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, запрещающий торговым сетям взимать штрафы с поставщиков за непоставку продовольственных товаров сверх объемов, указанных в договоре, если с поставщиком он не был согласован.
Соответствующее изменение вносится в закон об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.
Договоры, заключенные ранее, должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями до 1 марта 2026 года. Начиная с этой даты условия договоров поставки продовольственных товаров, противоречащие этим требованиям, признаются недействительными.
В пояснительной записке отмечается, что сейчас торговые сети устанавливают в типовых договорах условия поставки продовольственных товаров по заявкам сети, которые обязательны для поставщиков и не подлежат согласованию с ними, а также штрафные санкции для поставщиков за невыполнение таких заявок.
Включение таких условий в договоры, с одной стороны, призвано гарантировать ритейлерам наличие соответствующей продукции в магазинах. С другой, из договоров следует, что сами торговые сети ничем не ограничены в количестве и ассортименте заказываемой продукции.
Урегулирование этой проблемы на законодательном уровне позволит защитить интересы производителей продовольствия и решить общегосударственные задачи по созданию благоприятных условий для развития конкуренции и обеспечению граждан продовольственными товарами, сказано в пояснительной записке.
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
Совфед одобрил закон, уточняющий порядок выплаты пенсий военным
12:30
 
ЭкономикаБизнесРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала