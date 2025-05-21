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Совфед запретил штрафовать поставщиков за непоставку продуктов сверх объема

Совфед запретил штрафовать поставщиков за непоставку продуктов сверх объема - 21.05.2025, ПРАЙМ

Совфед запретил штрафовать поставщиков за непоставку продуктов сверх объема

Сенаторы одобрили закон, запрещающий торговым сетям взимать штрафы с поставщиков за непоставку продовольственных товаров сверх объемов, указанных в договоре,... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T16:09+0300

2025-05-21T16:09+0300

2025-05-21T16:09+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, запрещающий торговым сетям взимать штрафы с поставщиков за непоставку продовольственных товаров сверх объемов, указанных в договоре, если с поставщиком он не был согласован. Соответствующее изменение вносится в закон об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Договоры, заключенные ранее, должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями до 1 марта 2026 года. Начиная с этой даты условия договоров поставки продовольственных товаров, противоречащие этим требованиям, признаются недействительными. В пояснительной записке отмечается, что сейчас торговые сети устанавливают в типовых договорах условия поставки продовольственных товаров по заявкам сети, которые обязательны для поставщиков и не подлежат согласованию с ними, а также штрафные санкции для поставщиков за невыполнение таких заявок. Включение таких условий в договоры, с одной стороны, призвано гарантировать ритейлерам наличие соответствующей продукции в магазинах. С другой, из договоров следует, что сами торговые сети ничем не ограничены в количестве и ассортименте заказываемой продукции. Урегулирование этой проблемы на законодательном уровне позволит защитить интересы производителей продовольствия и решить общегосударственные задачи по созданию благоприятных условий для развития конкуренции и обеспечению граждан продовольственными товарами, сказано в пояснительной записке.

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