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Совфед уточнил регулирование деятельности малого и среднего бизнеса

Совфед уточнил регулирование деятельности малого и среднего бизнеса - 21.05.2025, ПРАЙМ

Совфед уточнил регулирование деятельности малого и среднего бизнеса

Сенаторы одобрили закон, направленный на совершенствование правового регулирования отношений, связанных с деятельностью субъектов малого и среднего... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T17:12+0300

2025-05-21T17:12+0300

2025-05-21T17:12+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, направленный на совершенствование правового регулирования отношений, связанных с деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и оказанием им господдержки в России. Документ позволит вносить в единый реестр МСП наравне с идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН), что особенно актуально для крестьянских (фермерских) хозяйств при смене их глав. Сейчас в реестре содержатся сведения об ИНН главы такого хозяйства, но при смене главы меняется и ИНН, что порой приводит к путанице. А поскольку ОГРН привязан к хозяйству, его внесение в реестр исключит путаницу. Аналогичное изменение вносится и в реестр МСП - получателей господдержки. Одновременно уточняются критерии отнесения компаний и ИП к субъектам малого и среднего предпринимательства. Вновь созданными будут считаться юрлица, а вновь зарегистрированными - ИП, созданные или зарегистрированные в период с 1 декабря предыдущего года по 31 мая года, следующего за текущим. "Значимым нововведением становится расширение полномочий Корпорации по развитию МСП, которая выступит правопреемником ВЭБа в части развития моногородов и будет участвовать в проектах по развитию особых экономических зон", - также сказал РИА Новости член комитета Совета Федерации по региональной политике Олег Голов. Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.

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россия, мсп, вэб, совет федерации