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Совфед уточнил регулирование деятельности малого и среднего бизнеса - 21.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Совфед уточнил регулирование деятельности малого и среднего бизнеса
Совфед уточнил регулирование деятельности малого и среднего бизнеса - 21.05.2025, ПРАЙМ
Совфед уточнил регулирование деятельности малого и среднего бизнеса
Сенаторы одобрили закон, направленный на совершенствование правового регулирования отношений, связанных с деятельностью субъектов малого и среднего... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T17:12+0300
2025-05-21T17:12+0300
экономика
россия
мсп
вэб
совет федерации
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, направленный на совершенствование правового регулирования отношений, связанных с деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и оказанием им господдержки в России. Документ позволит вносить в единый реестр МСП наравне с идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН), что особенно актуально для крестьянских (фермерских) хозяйств при смене их глав. Сейчас в реестре содержатся сведения об ИНН главы такого хозяйства, но при смене главы меняется и ИНН, что порой приводит к путанице. А поскольку ОГРН привязан к хозяйству, его внесение в реестр исключит путаницу. Аналогичное изменение вносится и в реестр МСП - получателей господдержки. Одновременно уточняются критерии отнесения компаний и ИП к субъектам малого и среднего предпринимательства. Вновь созданными будут считаться юрлица, а вновь зарегистрированными - ИП, созданные или зарегистрированные в период с 1 декабря предыдущего года по 31 мая года, следующего за текущим. "Значимым нововведением становится расширение полномочий Корпорации по развитию МСП, которая выступит правопреемником ВЭБа в части развития моногородов и будет участвовать в проектах по развитию особых экономических зон", - также сказал РИА Новости член комитета Совета Федерации по региональной политике Олег Голов. Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.
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россия, мсп, вэб, совет федерации
Экономика, РОССИЯ, МСП, ВЭБ, Совет Федерации
17:12 21.05.2025
 
Совфед уточнил регулирование деятельности малого и среднего бизнеса

Совфед одобрил закон о господдержке субъектов малого и среднего бизнеса

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, направленный на совершенствование правового регулирования отношений, связанных с деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и оказанием им господдержки в России.
Документ позволит вносить в единый реестр МСП наравне с идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН), что особенно актуально для крестьянских (фермерских) хозяйств при смене их глав.
Сейчас в реестре содержатся сведения об ИНН главы такого хозяйства, но при смене главы меняется и ИНН, что порой приводит к путанице. А поскольку ОГРН привязан к хозяйству, его внесение в реестр исключит путаницу. Аналогичное изменение вносится и в реестр МСП - получателей господдержки.
Одновременно уточняются критерии отнесения компаний и ИП к субъектам малого и среднего предпринимательства. Вновь созданными будут считаться юрлица, а вновь зарегистрированными - ИП, созданные или зарегистрированные в период с 1 декабря предыдущего года по 31 мая года, следующего за текущим.
"Значимым нововведением становится расширение полномочий Корпорации по развитию МСП, которая выступит правопреемником ВЭБа в части развития моногородов и будет участвовать в проектах по развитию особых экономических зон", - также сказал РИА Новости член комитета Совета Федерации по региональной политике Олег Голов.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.
Портал Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
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