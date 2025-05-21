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Совфед усилил наказание за нарушение правил защиты информации - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Совфед усилил наказание за нарушение правил защиты информации
Совфед усилил наказание за нарушение правил защиты информации - 21.05.2025, ПРАЙМ
Совфед усилил наказание за нарушение правил защиты информации
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, усиливающий ответственность за нарушение правил защиты информации. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T11:16+0300
2025-05-21T11:16+0300
экономика
технологии
общество
москва
совет федерации
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, усиливающий ответственность за нарушение правил защиты информации. Так, увеличиваются штрафы за использование несертифицированных информсистем, баз и банков данных, а также несертифицированных средств защиты информации, если они подлежат обязательной сертификации. Для граждан штрафы составят от 5 до 10 тысяч рублей (сейчас от 1,5 до 2,5 тысяч рублей), для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей (сейчас от 2,5 до 3 тысяч рублей), для юрлиц - от 50 до 100 тысяч рублей (сейчас от 20 до 25 тысяч рублей). За использование несертифицированных средств, предназначенных для защиты информации, составляющей гостайну, на должностных лиц будут наложены штрафы в размере от 20 до 50 тысяч рублей (сейчас от 3 до 4 тысяч рублей), а на юрлиц - в размере от 50 до 100 тысяч рублейй (сейчас от 20 до 30 тысяч рублей).
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технологии, общество , москва, совет федерации
Экономика, Технологии, Общество , МОСКВА, Совет Федерации
11:16 21.05.2025
 
Совфед усилил наказание за нарушение правил защиты информации

Совфед увеличил штрафы за нарушение правил защиты информации

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, усиливающий ответственность за нарушение правил защиты информации.
Так, увеличиваются штрафы за использование несертифицированных информсистем, баз и банков данных, а также несертифицированных средств защиты информации, если они подлежат обязательной сертификации. Для граждан штрафы составят от 5 до 10 тысяч рублей (сейчас от 1,5 до 2,5 тысяч рублей), для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей (сейчас от 2,5 до 3 тысяч рублей), для юрлиц - от 50 до 100 тысяч рублей (сейчас от 20 до 25 тысяч рублей).
За использование несертифицированных средств, предназначенных для защиты информации, составляющей гостайну, на должностных лиц будут наложены штрафы в размере от 20 до 50 тысяч рублей (сейчас от 3 до 4 тысяч рублей), а на юрлиц - в размере от 50 до 100 тысяч рублейй (сейчас от 20 до 30 тысяч рублей).
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