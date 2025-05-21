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Совфед разрешил заключать договор долгосрочных сбережений через "Госуслуги"
Совфед разрешил заключать договор долгосрочных сбережений через "Госуслуги" - 21.05.2025, ПРАЙМ
Совфед разрешил заключать договор долгосрочных сбережений через "Госуслуги"
Сенаторы одобрили закон, позволяющий гражданам с 1 октября текущего года заключать договор долгосрочных сбережений (ДДС) через единый портал Госуслуг. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T16:49+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, позволяющий гражданам с 1 октября текущего года заключать договор долгосрочных сбережений (ДДС) через единый портал Госуслуг. Поправки, в частности, позволяют физлицам с 1 октября 2025 года заключать договоры долгосрочных сбережений на едином портале государственных и муниципальных услуг. Интерактивная форма ДДС для размещения на портале должна быть разработана Минфином РФ не позднее 1 июля 2025 года. В случае прекращения договора долгосрочных сбережений до 1 апреля года, следующего за годом, в котором гражданин уплатил первый сберегательный взнос, право на получение софинансирования предоставляться не будет. Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу с 1 марта 2026 года, за исключением норм, для которых установлены иные сроки.
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россия, общество , москва
Экономика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА
Совфед разрешил заключать договор долгосрочных сбережений через "Госуслуги"
Совфед одобрил закон о договоре долгосрочных сбережений через "Госуслуги"
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, позволяющий гражданам с 1 октября текущего года заключать договор долгосрочных сбережений (ДДС) через единый портал Госуслуг.
Поправки, в частности, позволяют физлицам с 1 октября 2025 года заключать договоры долгосрочных сбережений на едином портале государственных и муниципальных услуг. Интерактивная форма ДДС для размещения на портале должна быть разработана Минфином РФ не позднее 1 июля 2025 года.
В случае прекращения договора долгосрочных сбережений до 1 апреля года, следующего за годом, в котором гражданин уплатил первый сберегательный взнос, право на получение софинансирования предоставляться не будет.
Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу с 1 марта 2026 года, за исключением норм, для которых установлены иные сроки.
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