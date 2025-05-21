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США вновь испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III - 21.05.2025, ПРАЙМ
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США вновь испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
США вновь испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III - 21.05.2025, ПРАЙМ
США вновь испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
Соединённые Штаты в среду снова провели плановый испытательный пуск невооружённой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает база... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T15:09+0300
2025-05-21T15:10+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Соединённые Штаты в среду снова провели плановый испытательный пуск невооружённой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает база космических сил США "Ванденберг". "Совместная команда военнослужащих Командования глобального удара ВВС США 21 мая в 00.01 по тихоокеанскому времени (10.01 мск) осуществила пуск невооружённой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III... с базы космических сил "Ванденберг" в Калифорнии", - говорится в сообщении командования. Боеголовка ракеты преодолела около 4,2 тысячи миль (примерно 6,76 тысячи километров) и достигла атолла Кваджалейн в Республике Маршалловы Острова, где располагается испытательный полигон ПВО имени Рейгана. Данные, собранные в ходе испытания, будут использованы для оценки текущих и будущих возможностей американских стратегических сил. Командование напомнило, что подобные тесты не связаны с текущей международной обстановкой и проводятся регулярно - на сегодняшний день таких запусков уже было более 300. В перспективе ракеты Minuteman III будут заменены на новую систему Sentinel, но до этого момента ВВС США намерены поддерживать их боеготовность в полном объёме. В США намереваются произвести полное обновление к 2038 году, тогда как сами ракеты встанут на вооружение в районе 2030 года. Задержки и многократное превышение бюджета ставили под вопрос реализацию программы, однако в начале июля 2024 года в Пентагоне заявили, что разработка МБР Sentinel будет продолжена, несмотря на то что стоимость программы на 81% превзошла первоначальные расчеты и достигла 140,9 миллиарда долларов.
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сша
Вооружения, США
15:09 21.05.2025 (обновлено: 15:10 21.05.2025)
 
США вновь испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

США вновь провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Соединённые Штаты в среду снова провели плановый испытательный пуск невооружённой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает база космических сил США "Ванденберг".
"Совместная команда военнослужащих Командования глобального удара ВВС США 21 мая в 00.01 по тихоокеанскому времени (10.01 мск) осуществила пуск невооружённой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III... с базы космических сил "Ванденберг" в Калифорнии", - говорится в сообщении командования.
Боеголовка ракеты преодолела около 4,2 тысячи миль (примерно 6,76 тысячи километров) и достигла атолла Кваджалейн в Республике Маршалловы Острова, где располагается испытательный полигон ПВО имени Рейгана. Данные, собранные в ходе испытания, будут использованы для оценки текущих и будущих возможностей американских стратегических сил.
Командование напомнило, что подобные тесты не связаны с текущей международной обстановкой и проводятся регулярно - на сегодняшний день таких запусков уже было более 300.
В перспективе ракеты Minuteman III будут заменены на новую систему Sentinel, но до этого момента ВВС США намерены поддерживать их боеготовность в полном объёме.
В США намереваются произвести полное обновление к 2038 году, тогда как сами ракеты встанут на вооружение в районе 2030 года. Задержки и многократное превышение бюджета ставили под вопрос реализацию программы, однако в начале июля 2024 года в Пентагоне заявили, что разработка МБР Sentinel будет продолжена, несмотря на то что стоимость программы на 81% превзошла первоначальные расчеты и достигла 140,9 миллиарда долларов.
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
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19 мая, 22:55
 
ВооруженияСША
 
 
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