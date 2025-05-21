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Биржи США преимущественно снижаются - 21.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Биржи США преимущественно снижаются
Биржи США преимущественно снижаются - 21.05.2025, ПРАЙМ
Биржи США преимущественно снижаются
Основные фондовые индексы США во вторник преимущественно торгуются в минусе на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T18:50+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник преимущественно торгуются в минусе на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.28 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,74%, до 42 362,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличивался на 0,41%, до 19 220,87 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 снижался на 0,12%, до 5 933,49 пункта. Положительной динамике индекса Nasdaq может способствовать рост акций компаний Intel и Nvidia более чем на 1%. Днем ранее индексы Уолл-стрит снизились на 0,3-0,4%. Участники рынка во вторник могут реагировать на заявления представителей финансовых институтов об опасениях в отношении государственного долга США. Ранее первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат призвала Штаты сократить бюджетный дефицит и решить проблему растущего внешнего долга. Как сообщает агентство Блумберг, обеспокоенность госдолгом США усилилась после снижения агентством Moody's кредитного рейтинга США до "AA1"с "AAA". Это стало тревожным сигналом для рынков и может усложнить сокращение бюджетного дефицита страны, отмечает агентство. Опасения выразил также бывший министр финансов США Стивен Мнучин, который призвал Вашингтон сделать приоритетным исправление ситуации с бюджетом. "Дефицит бюджета вызывает у меня большее беспокойство, чем дефицит торгового баланса. Поэтому я на стороне того, чтобы надеяться, что мы добьемся большего сокращения расходов - это очень важно", - приводит Блумберг заявление Мнучина.
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сша, биржи сша, биржевые торги
Экономика, США, биржи США, биржевые торги
18:50 21.05.2025
 
Биржи США преимущественно снижаются

Фондовые индексы США преимущественно снижаются

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник преимущественно торгуются в минусе на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.28 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,74%, до 42 362,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличивался на 0,41%, до 19 220,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,12%, до 5 933,49 пункта.
Положительной динамике индекса Nasdaq может способствовать рост акций компаний Intel и Nvidia более чем на 1%.
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Днем ранее индексы Уолл-стрит снизились на 0,3-0,4%.
Участники рынка во вторник могут реагировать на заявления представителей финансовых институтов об опасениях в отношении государственного долга США. Ранее первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат призвала Штаты сократить бюджетный дефицит и решить проблему растущего внешнего долга.
Как сообщает агентство Блумберг, обеспокоенность госдолгом США усилилась после снижения агентством Moody's кредитного рейтинга США до "AA1"с "AAA". Это стало тревожным сигналом для рынков и может усложнить сокращение бюджетного дефицита страны, отмечает агентство.
Опасения выразил также бывший министр финансов США Стивен Мнучин, который призвал Вашингтон сделать приоритетным исправление ситуации с бюджетом. "Дефицит бюджета вызывает у меня большее беспокойство, чем дефицит торгового баланса. Поэтому я на стороне того, чтобы надеяться, что мы добьемся большего сокращения расходов - это очень важно", - приводит Блумберг заявление Мнучина.
 
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