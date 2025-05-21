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Биржи США преимущественно снижаются

Биржи США преимущественно снижаются - 21.05.2025, ПРАЙМ

Биржи США преимущественно снижаются

Основные фондовые индексы США во вторник преимущественно торгуются в минусе на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T18:50+0300

2025-05-21T18:50+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник преимущественно торгуются в минусе на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.28 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,74%, до 42 362,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличивался на 0,41%, до 19 220,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,12%, до 5 933,49 пункта. Положительной динамике индекса Nasdaq может способствовать рост акций компаний Intel и Nvidia более чем на 1%. Днем ранее индексы Уолл-стрит снизились на 0,3-0,4%. Участники рынка во вторник могут реагировать на заявления представителей финансовых институтов об опасениях в отношении государственного долга США. Ранее первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат призвала Штаты сократить бюджетный дефицит и решить проблему растущего внешнего долга. Как сообщает агентство Блумберг, обеспокоенность госдолгом США усилилась после снижения агентством Moody's кредитного рейтинга США до "AA1"с "AAA". Это стало тревожным сигналом для рынков и может усложнить сокращение бюджетного дефицита страны, отмечает агентство. Опасения выразил также бывший министр финансов США Стивен Мнучин, который призвал Вашингтон сделать приоритетным исправление ситуации с бюджетом. "Дефицит бюджета вызывает у меня большее беспокойство, чем дефицит торгового баланса. Поэтому я на стороне того, чтобы надеяться, что мы добьемся большего сокращения расходов - это очень важно", - приводит Блумберг заявление Мнучина.

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сша, биржи сша, биржевые торги