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Суд по иску ВТБ взыскал средства с его бывшей британской "дочки" - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Суд по иску ВТБ взыскал средства с его бывшей британской "дочки"
Суд по иску ВТБ взыскал средства с его бывшей британской "дочки" - 21.05.2025, ПРАЙМ
Суд по иску ВТБ взыскал средства с его бывшей британской "дочки"
Арбитражный суд Москвы по иску банка ВТБ взыскал около 2,4 миллиарда рублей с VTB Capital, его бывшей "дочки" в Великобритании, следует из информации в... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T14:55+0300
2025-05-21T14:55+0300
экономика
банки
финансы
великобритания
втб
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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску банка ВТБ взыскал около 2,4 миллиарда рублей с VTB Capital, его бывшей "дочки" в Великобритании, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд в феврале 2024 года. Как тогда сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ, он был подан "в целях защиты… имущественных интересов" и заявлен "о взыскании задолженности с VTB Capital Plc… по овердрафтному кредиту". Более подробно основания исковых требований не раскрывались. Суд в феврале 2024 года отказал истцу в принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество VTB Capital, находящееся в России, в пределах размера исковых требований. В частности, истец добивался ареста дебиторской задолженности ответчика, а именно права требования к банку "Еврофинанс Моснарбанк" по кредитному договору, и ареста денежных средств на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных, открытых на имя VTB Capital в российских кредитных организациях. По мнению суда, "заявитель не доказал обоснованность применения заявленных мер, не представил доказательства того, что непринятие испрашиваемых мер может затруднить либо сделать невозможным исполнение судебного акта по делу, а также возможности причинения значительного материального ущерба заявителю". С этими выводами согласились затем апелляционная и кассационная инстанции. VTB Capital с весны 2022 года находится под внешним управлением.
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банки, финансы, великобритания, втб, еврофинанс моснарбанк
Экономика, Банки, Финансы, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВТБ, Еврофинанс Моснарбанк
14:55 21.05.2025
 
Суд по иску ВТБ взыскал средства с его бывшей британской "дочки"

Арбитраж Москвы взыскал с VTB Capital около 2,4 миллиарда рублей

© РИА Новости . Павел КомаровСтатуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда.
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда. - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Павел Комаров
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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску банка ВТБ взыскал около 2,4 миллиарда рублей с VTB Capital, его бывшей "дочки" в Великобритании, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд в феврале 2024 года. Как тогда сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ, он был подан "в целях защиты… имущественных интересов" и заявлен "о взыскании задолженности с VTB Capital Plc… по овердрафтному кредиту". Более подробно основания исковых требований не раскрывались.
Суд в феврале 2024 года отказал истцу в принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество VTB Capital, находящееся в России, в пределах размера исковых требований.
В частности, истец добивался ареста дебиторской задолженности ответчика, а именно права требования к банку "Еврофинанс Моснарбанк" по кредитному договору, и ареста денежных средств на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных, открытых на имя VTB Capital в российских кредитных организациях.
По мнению суда, "заявитель не доказал обоснованность применения заявленных мер, не представил доказательства того, что непринятие испрашиваемых мер может затруднить либо сделать невозможным исполнение судебного акта по делу, а также возможности причинения значительного материального ущерба заявителю". С этими выводами согласились затем апелляционная и кассационная инстанции.
VTB Capital с весны 2022 года находится под внешним управлением.
Логотип ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
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