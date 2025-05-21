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СВР сообщила о раздражении в Брюсселе из-за некомпетентности Каллас
СВР сообщила о раздражении в Брюсселе из-за некомпетентности Каллас - 21.05.2025, ПРАЙМ
СВР сообщила о раздражении в Брюсселе из-за некомпетентности Каллас
Брюссель начинает признавать, что ошибся с назначением Каи Каллас на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в связи с её... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T14:54+0300
2025-05-21T14:54+0300
2025-05-21T14:54+0300
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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Брюссель начинает признавать, что ошибся с назначением Каи Каллас на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в связи с её некомпетентностью, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "По поступающей в СВР информации, в Брюсселе начинают признавать, что ошиблись с назначением К. Каллас на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности", - говорится в сообщении. "В кулуарах Еврокомиссии (ЕК) с раздражением фиксируют абсолютную некомпетентность Каллас как ответственного за внешнюю политику представителя руководства ЕС", - добавили в пресс-бюро. Отмечается, что всем в Еврокомиссии очевидно, что Каллас "не в состоянии учитывать нюансы позиций стран и может строить только упрощенные схемы, которые зачастую лишены всякого смысла", в связи с чем её в Брюсселе и столицах ведущих государств Евросоюза почти открыто обвиняют в "чрезмерной активности, склонности к спонтанным и несогласованным инициативам".По информации СВР, в Еврокомиссии также приходят к выводу, что Каллас так и не смогла выстроить рабочие отношения с руководителями большинства стран ЕС."Как следствие, она фактически не справляется со своей основной должностной обязанностью - координацией работы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза", - говорится в заявлении.СВР вдобавок отмечает, что ее роль в обсуждении украинского урегулирования практически сведена к нулю.
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мировая экономика, брюссель, кая каллас, ес
Политика, Мировая экономика, Брюссель, Кая Каллас, ЕС
СВР сообщила о раздражении в Брюсселе из-за некомпетентности Каллас
СВР: Брюссель начинает признавать ошибку с назначением Каллас на пост представителя ЕС
МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Брюссель начинает признавать, что ошибся с назначением Каи Каллас на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в связи с её некомпетентностью, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"По поступающей в СВР информации, в Брюсселе начинают признавать, что ошиблись с назначением К. Каллас на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности", - говорится в сообщении.
"В кулуарах Еврокомиссии (ЕК) с раздражением фиксируют абсолютную некомпетентность Каллас как ответственного за внешнюю политику представителя руководства ЕС", - добавили в пресс-бюро.
Отмечается, что всем в Еврокомиссии очевидно, что Каллас "не в состоянии учитывать нюансы позиций стран и может строить только упрощенные схемы, которые зачастую лишены всякого смысла", в связи с чем её в Брюсселе и столицах ведущих государств Евросоюза почти открыто обвиняют в "чрезмерной активности, склонности к спонтанным и несогласованным инициативам".
По информации СВР, в Еврокомиссии также приходят к выводу, что Каллас так и не смогла выстроить рабочие отношения с руководителями большинства стран ЕС.
"Как следствие, она фактически не справляется со своей основной должностной обязанностью - координацией работы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза", - говорится в заявлении.
СВР вдобавок отмечает, что ее роль в обсуждении украинского урегулирования практически сведена к нулю.
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