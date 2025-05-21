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"Билайн" предупредил о перебоях в работе связи в Подмосковье - 21.05.2025, ПРАЙМ
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"Билайн" предупредил о перебоях в работе связи в Подмосковье
"Билайн" предупредил о перебоях в работе связи в Подмосковье - 21.05.2025, ПРАЙМ
"Билайн" предупредил о перебоях в работе связи в Подмосковье
"Билайн" сообщил РИА Новости, что сейчас мобильная связь в Московской и Липецкой областях может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T11:22+0300
2025-05-21T11:22+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. "Билайн" сообщил РИА Новости, что сейчас мобильная связь в Московской и Липецкой областях может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам. "В настоящее время мобильная связь в Московской и Липецкой областях может работать с перерывами по независящим от нас причинам", - отметили в компании. Они рекомендуют использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков - функцию VoLTE (передача голоса через интернет) в настройках смартфона. Ранее в среду губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что в регионе временно отключили мобильный интернет в целях безопасности, доступ восстановят, как только позволит обстановка.
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технологии, бизнес
Технологии, Бизнес
11:22 21.05.2025
 
"Билайн" предупредил о перебоях в работе связи в Подмосковье

Мобильная связь в Подмосковье и Липецкой области может работать с перерывами

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтарт продаж iPhone 14 в России
Старт продаж iPhone 14 в России - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. "Билайн" сообщил РИА Новости, что сейчас мобильная связь в Московской и Липецкой областях может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам.
"В настоящее время мобильная связь в Московской и Липецкой областях может работать с перерывами по независящим от нас причинам", - отметили в компании.
Они рекомендуют использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков - функцию VoLTE (передача голоса через интернет) в настройках смартфона.
Ранее в среду губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что в регионе временно отключили мобильный интернет в целях безопасности, доступ восстановят, как только позволит обстановка.
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