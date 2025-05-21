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"Билайн" предупредил о перебоях в работе связи в Подмосковье

"Билайн" предупредил о перебоях в работе связи в Подмосковье - 21.05.2025, ПРАЙМ

"Билайн" предупредил о перебоях в работе связи в Подмосковье

"Билайн" сообщил РИА Новости, что сейчас мобильная связь в Московской и Липецкой областях может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T11:22+0300

2025-05-21T11:22+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. "Билайн" сообщил РИА Новости, что сейчас мобильная связь в Московской и Липецкой областях может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам. "В настоящее время мобильная связь в Московской и Липецкой областях может работать с перерывами по независящим от нас причинам", - отметили в компании. Они рекомендуют использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков - функцию VoLTE (передача голоса через интернет) в настройках смартфона. Ранее в среду губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что в регионе временно отключили мобильный интернет в целях безопасности, доступ восстановят, как только позволит обстановка.

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технологии, бизнес