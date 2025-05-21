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Трамп не готов говорить о поддержке законопроекта о санкциях против России
Трамп не готов говорить о поддержке законопроекта о санкциях против России - 21.05.2025, ПРАЙМ
Трамп не готов говорить о поддержке законопроекта о санкциях против России
Администрация президента США Дональда Трампа в настоящее время не готова говорить о поддержке законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T00:28+0300
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ВАШИНГТОН, 21 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа в настоящее время не готова говорить о поддержке законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который предусматривает введение новых санкций против России, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Мы определенно в курсе этого законодательства. Сегодня я не нахожусь в том положении, чтобы говорить о том, поддержим ли мы его", - сообщил он на слушаниях в сенате США.
По словам главы госдепартамента, нынешняя позиция Вашингтона связана со стремлением американских властей продолжать играть роль в урегулировании конфликта на Украине.
Комментируя заявление госсекретаря, Грэм указал, что на сегодняшний день заручился поддержкой уже более чем 80 сенаторов, поддержавших его законопроект, и готов двигаться вперед в принятии документа.
Как заявил Рубио ранее во вторник, позиция Трампа заключается в том, что если Соединенные Штаты будут угрожать России санкциями, то это приведет к прекращению Москвой диалога с Вашингтоном.
Первого апреля в сенат США был внесен законопроект Грэма "Акт о санкциях против России в 2025 году". Согласно тексту документа, законопроект вводит санкции и иные меры по отношению к Российской Федерации под предлогом отказа Москвы от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения. Текстом документа предусмотрено введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также гражданам США запрещается участие в операциях по покупке российских долговых бумаг, вводятся иные ограничительные меры.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, МОСКВА, РФ, Линдси Грэм, Дональд Трамп, Марко Рубио
Трамп не готов говорить о поддержке законопроекта о санкциях против России
Рубио: США не готовы говорить о поддержке законопроекта о санкциях против России
ВАШИНГТОН, 21 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа в настоящее время не готова говорить о поддержке законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который предусматривает введение новых санкций против России, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Мы определенно в курсе этого законодательства. Сегодня я не нахожусь в том положении, чтобы говорить о том, поддержим ли мы его", - сообщил он на слушаниях в сенате США.
По словам главы госдепартамента, нынешняя позиция Вашингтона связана со стремлением американских властей продолжать играть роль в урегулировании конфликта на Украине.
Комментируя заявление госсекретаря, Грэм указал, что на сегодняшний день заручился поддержкой уже более чем 80 сенаторов, поддержавших его законопроект, и готов двигаться вперед в принятии документа.
Как заявил Рубио ранее во вторник, позиция Трампа заключается в том, что если Соединенные Штаты будут угрожать России санкциями, то это приведет к прекращению Москвой диалога с Вашингтоном.
Первого апреля в сенат США был внесен законопроект Грэма "Акт о санкциях против России в 2025 году". Согласно тексту документа, законопроект вводит санкции и иные меры по отношению к Российской Федерации под предлогом отказа Москвы от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения. Текстом документа предусмотрено введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также гражданам США запрещается участие в операциях по покупке российских долговых бумаг, вводятся иные ограничительные меры.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.