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Трамп заработал больше $300 миллионов от торгов криптовалютой TRUMP - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп заработал больше $300 миллионов от торгов криптовалютой TRUMP
Трамп заработал больше $300 миллионов от торгов криптовалютой TRUMP - 21.05.2025, ПРАЙМ
Трамп заработал больше $300 миллионов от торгов криптовалютой TRUMP
Президент Дональд Трамп и его союзники заработали больше 300 миллионов долларов в виде комиссионных от торгов с момента запуска криптовалюты TRUMP в январе,... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T03:47+0300
2025-05-21T03:47+0300
финансы
вашингтон
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 21 мая - ПРАЙМ. Президент Дональд Трамп и его союзники заработали больше 300 миллионов долларов в виде комиссионных от торгов с момента запуска криптовалюты TRUMP в январе, сообщает телеканал Newsmax. "С момента запуска токена TRUMP в январе торговая активность принесла президенту Дональду Трампу и его союзникам 324,5 миллиона долларов комиссионных за торговлю", - сообщает телеканал. Уточняется, что из этой суммы 900 тысяч долларов были получены в течение последних двух дней. После объявления о том, что 200 крупнейших держателей криптовалюты TRUMP будут приглашены на ужин с самим Трампом в Вашингтоне, рыночная стоимость монеты увеличилась на 50% - до 2,7 миллиарда долларов. 22 мая в гольф-клубе Трампа в Вашингтоне состоится закрытый ужин с участием президента. Для 25 лидеров рейтинга предусмотрена VIP-встреча с главой государства и экскурсия по Белому дому на следующий день.
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финансы, вашингтон, дональд трамп
Финансы, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
03:47 21.05.2025
 
Трамп заработал больше $300 миллионов от торгов криптовалютой TRUMP

Newsmax: Трамп и его союзники заработали более 300 миллионов долларов от торгов TRUMP

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ВАШИНГТОН, 21 мая - ПРАЙМ. Президент Дональд Трамп и его союзники заработали больше 300 миллионов долларов в виде комиссионных от торгов с момента запуска криптовалюты TRUMP в январе, сообщает телеканал Newsmax.
"С момента запуска токена TRUMP в январе торговая активность принесла президенту Дональду Трампу и его союзникам 324,5 миллиона долларов комиссионных за торговлю", - сообщает телеканал.
Уточняется, что из этой суммы 900 тысяч долларов были получены в течение последних двух дней. После объявления о том, что 200 крупнейших держателей криптовалюты TRUMP будут приглашены на ужин с самим Трампом в Вашингтоне, рыночная стоимость монеты увеличилась на 50% - до 2,7 миллиарда долларов. 22 мая в гольф-клубе Трампа в Вашингтоне состоится закрытый ужин с участием президента. Для 25 лидеров рейтинга предусмотрена VIP-встреча с главой государства и экскурсия по Белому дому на следующий день.
 
ФинансыВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
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