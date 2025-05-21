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Трамп заработал больше $300 миллионов от торгов криптовалютой TRUMP

Трамп заработал больше $300 миллионов от торгов криптовалютой TRUMP - 21.05.2025, ПРАЙМ

Трамп заработал больше $300 миллионов от торгов криптовалютой TRUMP

Президент Дональд Трамп и его союзники заработали больше 300 миллионов долларов в виде комиссионных от торгов с момента запуска криптовалюты TRUMP в январе,... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T03:47+0300

2025-05-21T03:47+0300

2025-05-21T03:47+0300

финансы

вашингтон

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 21 мая - ПРАЙМ. Президент Дональд Трамп и его союзники заработали больше 300 миллионов долларов в виде комиссионных от торгов с момента запуска криптовалюты TRUMP в январе, сообщает телеканал Newsmax. "С момента запуска токена TRUMP в январе торговая активность принесла президенту Дональду Трампу и его союзникам 324,5 миллиона долларов комиссионных за торговлю", - сообщает телеканал. Уточняется, что из этой суммы 900 тысяч долларов были получены в течение последних двух дней. После объявления о том, что 200 крупнейших держателей криптовалюты TRUMP будут приглашены на ужин с самим Трампом в Вашингтоне, рыночная стоимость монеты увеличилась на 50% - до 2,7 миллиарда долларов. 22 мая в гольф-клубе Трампа в Вашингтоне состоится закрытый ужин с участием президента. Для 25 лидеров рейтинга предусмотрена VIP-встреча с главой государства и экскурсия по Белому дому на следующий день.

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финансы, вашингтон, дональд трамп