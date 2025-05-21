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Минэнерго намерено удержать рост цен на топливо, заявил Цивилев
Минэнерго намерено удержать рост цен на топливо, заявил Цивилев - 21.05.2025, ПРАЙМ
Минэнерго намерено удержать рост цен на топливо, заявил Цивилев
Минэнерго сохраняет цель удержать рост цен на топливо в текущем году в пределах инфляции, несмотря на дополнительное повышение ставок акциза на нефтепродукты,... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T16:31+0300
2025-05-21T16:31+0300
2025-05-21T16:31+0300
энергетика
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сергей цивилев
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Минэнерго сохраняет цель удержать рост цен на топливо в текущем году в пределах инфляции, несмотря на дополнительное повышение ставок акциза на нефтепродукты, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Это наша цель, чтобы стоимость нефтепродуктов росла ни в коем случае не больше, чем инфляция. Мы на эту цель тратим все наши усилия. Пока нам это удавалось", - ответил он на вопрос о том, ожидает ли министерство в нынешнем году увеличения цен на топливо выше уровня инфляции после роста ставок акцизов. В России был принят закон о дополнительном увеличении ставок ряда акцизов на 2025-2027 годы, в том числе на моторное топливо. Так, рост акцизов в среднем составил 15%. При этом акциз в формуле расчета демпфера заморожен на уровне прошлого года, что приводит к снижению его размера. Замминистра финансов Алексей Сазанов в марте сообщал, что Минфин сейчас не рассматривает новых мер поддержки для нефтяников на фоне дополнительного роста ставок акцизов. По его словам, министерство не видит риска роста цен на топливо выше уровня инфляции.
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рф, сергей цивилев, алексей сазанов, минфин
Энергетика, РФ, Сергей Цивилев, Алексей Сазанов, Минфин
Минэнерго намерено удержать рост цен на топливо, заявил Цивилев
Цивилев: Минэнерго сохраняет цель удержать рост цен на топливо в пределах инфляции
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Минэнерго сохраняет цель удержать рост цен на топливо в текущем году в пределах инфляции, несмотря на дополнительное повышение ставок акциза на нефтепродукты, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Это наша цель, чтобы стоимость нефтепродуктов росла ни в коем случае не больше, чем инфляция. Мы на эту цель тратим все наши усилия. Пока нам это удавалось", - ответил он на вопрос о том, ожидает ли министерство в нынешнем году увеличения цен на топливо выше уровня инфляции после роста ставок акцизов.
В России был принят закон о дополнительном увеличении ставок ряда акцизов на 2025-2027 годы, в том числе на моторное топливо. Так, рост акцизов в среднем составил 15%. При этом акциз в формуле расчета демпфера заморожен на уровне прошлого года, что приводит к снижению его размера.
Замминистра финансов Алексей Сазанов в марте сообщал, что Минфин сейчас не рассматривает новых мер поддержки для нефтяников на фоне дополнительного роста ставок акцизов. По его словам, министерство не видит риска роста цен на топливо выше уровня инфляции.
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