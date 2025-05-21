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Поток медицинских туристов в Россию вырос более чем в 5 раз - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Поток медицинских туристов в Россию вырос более чем в 5 раз
Поток медицинских туристов в Россию вырос более чем в 5 раз - 21.05.2025, ПРАЙМ
Поток медицинских туристов в Россию вырос более чем в 5 раз
Поток иностранных туристов, которые приехали в Россию за оказанием медицинской помощи, вырос за последние пять лет более чем в пять раз, сообщила заместитель... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T16:29+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Поток иностранных туристов, которые приехали в Россию за оказанием медицинской помощи, вырос за последние пять лет более чем в пять раз, сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова в среду в ходе расширенной встречи с главами дипломатических представительств стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Она отметила, что медицинский туризм во всем мире - это динамично развивающееся направление, не стала исключением и Россия. "Наша страна уже в течение последних, особенно пяти, лет является точкой притяжения для жителей других государств, которые приезжают для того, чтобы получить медицинскую помощь в России. Вот надо сказать, что за последние пять лет более чем в пять раз увеличился поток иностранных туристов, которые приехали за оказанием медицинской помощи", - сказала Котова. Она отметила, что, несмотря на пандемию, экономические санкции и колебание курсов иностранных валют, РФ за пять лет посетили более 21,5 миллиона людей с целью медицинского туризма. Традиционно самый большой поток медицинских туристов идет из стран, которые имеют с РФ близкие границы, это страны постсоветского пространства, отметила замминистра. "Но вы прекрасно видите, что сегодня у нас увеличивается число туристов с других континентов", - добавила Котова. Согласно презентации, подготовленной замминистра, чаще всего Россию с целью лечения из стран G20 посещали пациенты из КНР, Индии, Турции, США, Германии, Франции, Южной Кореи, Италии, Японии. "Самые частые, востребованные профили, по поводу которых иностранные граждане получали лечение в нашей стране, - это онкология, травматология-ортопедия, акушерство и гинекология, офтальмология, нейрохирургия и сердечно-сосудистая хирургия", - рассказала она.
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бизнес, туризм, россия, рф, москва, латинская америка
Экономика, Бизнес, Туризм, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
16:29 21.05.2025
 
Поток медицинских туристов в Россию вырос более чем в 5 раз

Минздрав: поток медицинских туристов в Россию за пять лет вырос более чем в пять раз

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛекарства и деньги
Лекарства и деньги - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Поток иностранных туристов, которые приехали в Россию за оказанием медицинской помощи, вырос за последние пять лет более чем в пять раз, сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова в среду в ходе расширенной встречи с главами дипломатических представительств стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
Она отметила, что медицинский туризм во всем мире - это динамично развивающееся направление, не стала исключением и Россия.
"Наша страна уже в течение последних, особенно пяти, лет является точкой притяжения для жителей других государств, которые приезжают для того, чтобы получить медицинскую помощь в России. Вот надо сказать, что за последние пять лет более чем в пять раз увеличился поток иностранных туристов, которые приехали за оказанием медицинской помощи", - сказала Котова.
Она отметила, что, несмотря на пандемию, экономические санкции и колебание курсов иностранных валют, РФ за пять лет посетили более 21,5 миллиона людей с целью медицинского туризма. Традиционно самый большой поток медицинских туристов идет из стран, которые имеют с РФ близкие границы, это страны постсоветского пространства, отметила замминистра.
"Но вы прекрасно видите, что сегодня у нас увеличивается число туристов с других континентов", - добавила Котова.
Согласно презентации, подготовленной замминистра, чаще всего Россию с целью лечения из стран G20 посещали пациенты из КНР, Индии, Турции, США, Германии, Франции, Южной Кореи, Италии, Японии.
"Самые частые, востребованные профили, по поводу которых иностранные граждане получали лечение в нашей стране, - это онкология, травматология-ортопедия, акушерство и гинекология, офтальмология, нейрохирургия и сердечно-сосудистая хирургия", - рассказала она.
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