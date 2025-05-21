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В Будапеште обвинили Украину в антивенгерской пропаганде

В Будапеште обвинили Украину в антивенгерской пропаганде - 21.05.2025, ПРАЙМ

В Будапеште обвинили Украину в антивенгерской пропаганде

Украина ведет активную антивенгерскую пропаганду на международном уровне, Будапешт защищает свой суверенитет, препятствуя подрывной деятельности Киева и его... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T15:30+0300

2025-05-21T15:30+0300

2025-05-21T15:30+0300

политика

венгрия

украина

будапешт

петер сийярто

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 21 мая - ПРАЙМ. Украина ведет активную антивенгерскую пропаганду на международном уровне, Будапешт защищает свой суверенитет, препятствуя подрывной деятельности Киева и его спецслужб, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "В последнее время мы наблюдаем все более активную деятельность украинских спецслужб и украинских шпионов здесь, в Венгрии. Параллельно с этим Украина ведет все более агрессивную пропаганду против Венгрии и венгров и на Украине, и в Венгрии, и на международном уровне. Конечно, мы используем свои средства как против украинской антивенгесркой пропаганды, так и против украинской шпионской деятельности, мы защищаем суверенитет", - сказал Сийярто на пресс-конференции с генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым. Глава венгерского МИД также назвал "не поддающимся классификации" заявление депутата Закарпатского областного совета Роланда Цебера, признанного венгерскими спецслужбами украинским шпионом, который назвал в соцсети венгерскую правящую партию "Фидес" "загнанной в угол крысой". "Это угроза, и к ней нужно относиться серьезно соответственно", - отметил Сийярто, назвав "позором" тесные связи лидера венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра с Цебером. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 13 мая созвал совет обороны в связи со шпионским скандалом, назвав последний операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции с целью сорвать общевенгерское голосование о членстве Киева в Евросоюзе. СБУ 9 мая заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина заявила, что высылает двух венгерских дипломатов. Сотрудники венгерского антитеррористического центра также задержали в центре Будапеште бывшего сотрудника украинского посольства и в течение нескольких часов выдворили его из страны. Во вторник глава правящей фракции венгерского парламента "Фидес" Мате Кочиш заявил, что спецслужбы Венгрии выявили еще двух украинских шпионов, которые собирали сведения о венгерской армии и энергетической системе и пытались повлиять на венгерскую позицию конфликте на Украине.

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венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, виктор орбан