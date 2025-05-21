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ВСУ отправляют в Киев ложное сообщение об успехах в Курской области

ВСУ отправляют в Киев ложное сообщение об успехах в Курской области - 21.05.2025, ПРАЙМ

ВСУ отправляют в Киев ложное сообщение об успехах в Курской области

Украинские командиры отправляют доклады руководству в Киеве с ложной информацией об "успехах" в сдерживании ВС РФ в Курской области, несмотря на то, что она... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T04:03+0300

2025-05-21T04:03+0300

2025-05-21T04:03+0300

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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Украинские командиры отправляют доклады руководству в Киеве с ложной информацией об "успехах" в сдерживании ВС РФ в Курской области, несмотря на то, что она полностью освобождена российскими войсками, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. "Из докладов командиров бригад вышестоящему командованию следует, что украинские силы якобы успешно удерживают позиции в Курской области и срывают все планы российской армии", — рассказал собеседник агентства. По его словам, реальная картина происходящего в Курской области доходит до высшего командования ВСУ с большой задержкой, а истинные потери на этом участке фронта замалчиваются. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. О полном освобождении региона министерство обороны РФ сообщило 26 апреля, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек. Минобороны РФ 11 мая сообщало, что в дни перемирия по случаю 80-летия Победы ВСУ пять раз пытались прорваться через государственную границу России в Курской и Белгородской областях, но все их атаки были отражены. По словам командира разведроты с позывным "Гром", ВСУ тяжело даже подойти к госгранице РФ из-за того, что логистика нарушена российскими войсками на всех этапах подвоза.

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