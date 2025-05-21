https://1prime.ru/20250521/vsu-857785070.html
СМИ узнали о подразделении ВС России, которого боятся ВСУ
СМИ узнали о подразделении ВС России, которого боятся ВСУ - 21.05.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о подразделении ВС России, которого боятся ВСУ
Элитное подразделение ВС России "Рубикон" вызывает страх у Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале британского издания The Telegraph. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T12:16+0300
2025-05-21T12:16+0300
2025-05-21T12:16+0300
политика
украина
всу
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/19/852412559_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d1516e91943f00ba6a4a8b8140f8227c.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Элитное подразделение ВС России "Рубикон" вызывает страх у Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале британского издания The Telegraph."Подразделение "Рубикон" — элитное кремлевское подразделение беспилотников, которого опасаются украинские солдаты", — сказано в тексте материала.Отмечается, что подразделение ранее уничтожило ракетный комплекс HIMARS, призванный поражать самые ценные боевые средства Украины. Оно выполняет сложные задачи, использует современную тактику и было сформировано на базе боевого подразделения беспилотной авиации по поручению министра обороны России Андрея Белоусова.
https://1prime.ru/20250521/syrskiy-857779477.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/19/852412559_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_14578cc13b9d2f2897f157fc3a8af002.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, всу, вс рф
Политика, УКРАИНА, ВСУ, ВС РФ
СМИ узнали о подразделении ВС России, которого боятся ВСУ
Telegraph сообщил об элитном подразделении ВС России, которого боятся ВСУ
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ.
Элитное подразделение ВС России "Рубикон" вызывает страх у Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале британского издания The Telegraph
.
"Подразделение "Рубикон" — элитное кремлевское подразделение беспилотников, которого опасаются украинские солдаты", — сказано в тексте материала.
Отмечается, что подразделение ранее уничтожило ракетный комплекс HIMARS, призванный поражать самые ценные боевые средства Украины. Оно выполняет сложные задачи, использует современную тактику и было сформировано на базе боевого подразделения беспилотной авиации по поручению министра обороны России Андрея Белоусова.
В Раде призвали уволить главкома ВСУ Сырского