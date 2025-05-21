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СМИ узнали о подразделении ВС России, которого боятся ВСУ - 21.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ узнали о подразделении ВС России, которого боятся ВСУ
СМИ узнали о подразделении ВС России, которого боятся ВСУ - 21.05.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о подразделении ВС России, которого боятся ВСУ
Элитное подразделение ВС России "Рубикон" вызывает страх у Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале британского издания The Telegraph. | 21.05.2025, ПРАЙМ
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политика
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Элитное подразделение ВС России "Рубикон" вызывает страх у Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале британского издания The Telegraph."Подразделение "Рубикон" — элитное кремлевское подразделение беспилотников, которого опасаются украинские солдаты", — сказано в тексте материала.Отмечается, что подразделение ранее уничтожило ракетный комплекс HIMARS, призванный поражать самые ценные боевые средства Украины. Оно выполняет сложные задачи, использует современную тактику и было сформировано на базе боевого подразделения беспилотной авиации по поручению министра обороны России Андрея Белоусова.
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украина, всу, вс рф
Политика, УКРАИНА, ВСУ, ВС РФ
12:16 21.05.2025
 
СМИ узнали о подразделении ВС России, которого боятся ВСУ

Telegraph сообщил об элитном подразделении ВС России, которого боятся ВСУ

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая подготовка операторов ПТРК "Фагот" противотанкового подразделения Центрального военного округа в ДНР.
Боевая подготовка операторов ПТРК Фагот противотанкового подразделения Центрального военного округа в ДНР. - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Элитное подразделение ВС России "Рубикон" вызывает страх у Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале британского издания The Telegraph.
"Подразделение "Рубикон" — элитное кремлевское подразделение беспилотников, которого опасаются украинские солдаты", — сказано в тексте материала.
Отмечается, что подразделение ранее уничтожило ракетный комплекс HIMARS, призванный поражать самые ценные боевые средства Украины. Оно выполняет сложные задачи, использует современную тактику и было сформировано на базе боевого подразделения беспилотной авиации по поручению министра обороны России Андрея Белоусова.
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10:08
 
ПолитикаУКРАИНАВСУВС РФ
 
 
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