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СМИ узнали о подразделении ВС России, которого боятся ВСУ

СМИ узнали о подразделении ВС России, которого боятся ВСУ - 21.05.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали о подразделении ВС России, которого боятся ВСУ

Элитное подразделение ВС России "Рубикон" вызывает страх у Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале британского издания The Telegraph. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T12:16+0300

2025-05-21T12:16+0300

2025-05-21T12:16+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Элитное подразделение ВС России "Рубикон" вызывает страх у Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале британского издания The Telegraph."Подразделение "Рубикон" — элитное кремлевское подразделение беспилотников, которого опасаются украинские солдаты", — сказано в тексте материала.Отмечается, что подразделение ранее уничтожило ракетный комплекс HIMARS, призванный поражать самые ценные боевые средства Украины. Оно выполняет сложные задачи, использует современную тактику и было сформировано на базе боевого подразделения беспилотной авиации по поручению министра обороны России Андрея Белоусова.

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