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Вучич заявил, что не будет "прятаться под стол" при разговоре с Каллас

Вучич заявил, что не будет "прятаться под стол" при разговоре с Каллас - 21.05.2025, ПРАЙМ

Вучич заявил, что не будет "прятаться под стол" при разговоре с Каллас

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что не собирается "прятаться под стол" из-за вопросов, которые могут возникнуть у главы дипломатии ЕС Каи Каллас... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T17:27+0300

2025-05-21T17:27+0300

2025-05-21T17:27+0300

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БЕЛГРАД, 21 мая – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что не собирается "прятаться под стол" из-за вопросов, которые могут возникнуть у главы дипломатии ЕС Каи Каллас относительно его поездки в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом 9 мая.Ожидается, что визит Каллас в самопровозглашенную республику Косово и Белград состоится в четверг, где она встретится с местными властями."Она одна публично осудила мою поездку в Москву. У меня был с ней ясный разговор, и я недвусмысленно объяснил позицию Сербии, я не прятался. Уверен, что она повторит этот вопрос. Не стану прятаться под столом, избегать этого", - заявил Вучич в эфире TV Pink. Он также напомнил, что ожидал критику по этому поводу на саммите Европейского политического сообщества, который состоялся 16 мая в Тиране, где присутствовал и Владимир Зеленский. Вучич отметил, что Зеленский не высказывал никаких претензий в адрес Сербии, хотя по его поведению было видно, что ему было сложно принять его поездку в Москву. Сербский лидер подчеркнул, что Зеленский проявил уважение к их отношениям, в то время как другие лидеры игнорируют требования Сербии."Их не волнует, когда им говорите, что требуют, чтобы я не ехал в Москву, а они по моей территории ездят к тем, кого считают отделенной частью моей территории (Приштина – ред.). Смотрят сквозь меня", - сказал Вучич.

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общество , россия, москва, сербия, белград, александр вучич, кая каллас, владимир зеленский, ес