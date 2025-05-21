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Компания-разработчик ПО для госучреждений США подверглась взлому данных - 21.05.2025, ПРАЙМ
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Компания-разработчик ПО для госучреждений США подверглась взлому данных
Компания-разработчик ПО для госучреждений США подверглась взлому данных - 21.05.2025, ПРАЙМ
Компания-разработчик ПО для госучреждений США подверглась взлому данных
Компания-разработчик программного обеспечения Opexus, обслуживающая федеральные ведомства США, подверглась в феврале этого года кибервзлому, который привел к... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T15:35+0300
2025-05-21T15:35+0300
технологии
финансы
сша
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Компания-разработчик программного обеспечения Opexus, обслуживающая федеральные ведомства США, подверглась в феврале этого года кибервзлому, который привел к утечке и потере данных, передает агентство Блумберг со ссылкой на документы. "Компания-разработчик ПО, которая обрабатывает конфиденциальные данные для почти каждого американского федерального агентства, стала жертвой кибервзлома из-за "серьезного упущения" в мерах безопасности", - говорится в сообщении агентства. По данным Блумберг, компанию Opexus взломали в феврале этого года два её сотрудника, братья Сухайб и Муниб Ахтер, которые ранее уже отбыли несколько лет в тюрьме по обвинениям в планировании и организации хакерских атак на государственные учреждения США. Отмечается, что нарушители неправомерно получили доступ к секретным документам и раскрыли или удалили более 30 баз данных, включая те, в которых содержалась внутренняя информация Налогового управления (IRS) и Управления общих служб США (GSA). Кроме того, они стерли свыше 1800 файлов, связанных с одним государственным проектом. Указывается, что братьев уволили после инцидента. Как добавляет Блумберг, в результате взлома две ключевые программы, которые используют в госучреждениях США для обработки документации, испытали сбои, при этом в некоторых случаях были безвозвратно утеряны данные. Согласно источникам агентства, в настоящее время ФБР и другие американские правоохранительные органы ведут расследование произошедшего. Компания Opexus расположена в Вашингтоне, она является одним из крупнейших поставщиков цифровых инструментов для государственных служащих и учреждений в США.
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технологии, финансы, сша, вашингтон
Технологии, Финансы, США, ВАШИНГТОН
15:35 21.05.2025
 
Компания-разработчик ПО для госучреждений США подверглась взлому данных

Bloomberg: компания-разработчик ПО для госучреждений США подверглась взлому

© РИА Новости . Яков Андреев!Работа за компьютером. Архивное фото.
!Работа за компьютером. Архивное фото. - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Яков Андреев
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Компания-разработчик программного обеспечения Opexus, обслуживающая федеральные ведомства США, подверглась в феврале этого года кибервзлому, который привел к утечке и потере данных, передает агентство Блумберг со ссылкой на документы.
"Компания-разработчик ПО, которая обрабатывает конфиденциальные данные для почти каждого американского федерального агентства, стала жертвой кибервзлома из-за "серьезного упущения" в мерах безопасности", - говорится в сообщении агентства.
По данным Блумберг, компанию Opexus взломали в феврале этого года два её сотрудника, братья Сухайб и Муниб Ахтер, которые ранее уже отбыли несколько лет в тюрьме по обвинениям в планировании и организации хакерских атак на государственные учреждения США.
Отмечается, что нарушители неправомерно получили доступ к секретным документам и раскрыли или удалили более 30 баз данных, включая те, в которых содержалась внутренняя информация Налогового управления (IRS) и Управления общих служб США (GSA). Кроме того, они стерли свыше 1800 файлов, связанных с одним государственным проектом. Указывается, что братьев уволили после инцидента.
Как добавляет Блумберг, в результате взлома две ключевые программы, которые используют в госучреждениях США для обработки документации, испытали сбои, при этом в некоторых случаях были безвозвратно утеряны данные. Согласно источникам агентства, в настоящее время ФБР и другие американские правоохранительные органы ведут расследование произошедшего.
Компания Opexus расположена в Вашингтоне, она является одним из крупнейших поставщиков цифровых инструментов для государственных служащих и учреждений в США.
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