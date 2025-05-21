https://1prime.ru/20250521/vzlom-857793380.html
Компания-разработчик ПО для госучреждений США подверглась взлому данных
Компания-разработчик ПО для госучреждений США подверглась взлому данных - 21.05.2025, ПРАЙМ
Компания-разработчик ПО для госучреждений США подверглась взлому данных
Компания-разработчик программного обеспечения Opexus, обслуживающая федеральные ведомства США, подверглась в феврале этого года кибервзлому, который привел к... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T15:35+0300
2025-05-21T15:35+0300
2025-05-21T15:35+0300
технологии
финансы
сша
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/img/82830/36/828303618_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_3743a5568c46e33011730ea4bcb05e51.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Компания-разработчик программного обеспечения Opexus, обслуживающая федеральные ведомства США, подверглась в феврале этого года кибервзлому, который привел к утечке и потере данных, передает агентство Блумберг со ссылкой на документы. "Компания-разработчик ПО, которая обрабатывает конфиденциальные данные для почти каждого американского федерального агентства, стала жертвой кибервзлома из-за "серьезного упущения" в мерах безопасности", - говорится в сообщении агентства. По данным Блумберг, компанию Opexus взломали в феврале этого года два её сотрудника, братья Сухайб и Муниб Ахтер, которые ранее уже отбыли несколько лет в тюрьме по обвинениям в планировании и организации хакерских атак на государственные учреждения США. Отмечается, что нарушители неправомерно получили доступ к секретным документам и раскрыли или удалили более 30 баз данных, включая те, в которых содержалась внутренняя информация Налогового управления (IRS) и Управления общих служб США (GSA). Кроме того, они стерли свыше 1800 файлов, связанных с одним государственным проектом. Указывается, что братьев уволили после инцидента. Как добавляет Блумберг, в результате взлома две ключевые программы, которые используют в госучреждениях США для обработки документации, испытали сбои, при этом в некоторых случаях были безвозвратно утеряны данные. Согласно источникам агентства, в настоящее время ФБР и другие американские правоохранительные органы ведут расследование произошедшего. Компания Opexus расположена в Вашингтоне, она является одним из крупнейших поставщиков цифровых инструментов для государственных служащих и учреждений в США.
https://1prime.ru/20250322/khaker-856012311.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82830/36/828303618_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_c767d0f43d5f71a62786221768d64324.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, сша, вашингтон
Технологии, Финансы, США, ВАШИНГТОН
Компания-разработчик ПО для госучреждений США подверглась взлому данных
Bloomberg: компания-разработчик ПО для госучреждений США подверглась взлому
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Компания-разработчик программного обеспечения Opexus, обслуживающая федеральные ведомства США, подверглась в феврале этого года кибервзлому, который привел к утечке и потере данных, передает агентство Блумберг со ссылкой на документы.
"Компания-разработчик ПО, которая обрабатывает конфиденциальные данные для почти каждого американского федерального агентства, стала жертвой кибервзлома из-за "серьезного упущения" в мерах безопасности", - говорится в сообщении агентства.
По данным Блумберг, компанию Opexus взломали в феврале этого года два её сотрудника, братья Сухайб и Муниб Ахтер, которые ранее уже отбыли несколько лет в тюрьме по обвинениям в планировании и организации хакерских атак на государственные учреждения США.
Отмечается, что нарушители неправомерно получили доступ к секретным документам и раскрыли или удалили более 30 баз данных, включая те, в которых содержалась внутренняя информация Налогового управления (IRS) и Управления общих служб США (GSA). Кроме того, они стерли свыше 1800 файлов, связанных с одним государственным проектом. Указывается, что братьев уволили после инцидента.
Как добавляет Блумберг, в результате взлома две ключевые программы, которые используют в госучреждениях США для обработки документации, испытали сбои, при этом в некоторых случаях были безвозвратно утеряны данные. Согласно источникам агентства, в настоящее время ФБР и другие американские правоохранительные органы ведут расследование произошедшего.
Компания Opexus расположена в Вашингтоне, она является одним из крупнейших поставщиков цифровых инструментов для государственных служащих и учреждений в США.
Эксперт предупредила о хакерах, взламывающих пароль с помощью ИИ