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В Испании застрелили бывшего советника Януковича

В Испании застрелили бывшего советника Януковича - 21.05.2025, ПРАЙМ

В Испании застрелили бывшего советника Януковича

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Янукович Андрей Портнов был застрелен в среду утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом,... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T13:03+0300

2025-05-21T13:03+0300

2025-05-21T13:10+0300

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МАДРИД, 21 мая – ПРАЙМ. Бывший советник экс-президента Украины Виктора Янукович Андрей Портнов был застрелен в среду утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом, сообщает радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи."Убийство 52-летнего мужчины расследуется возле "Американской школы Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон. События произошли около 9.15 утра… По данным SER, жертвой является Андрей Портнов, бывший советник ( экс-президента Украины Виктора - ред.) Януковича, который был внесен в черный список ЕС за растрату государственных средств или нарушение прав человека на Украине", - сообщает радиостанция.Как пишет газета Pais, в мужчину, который находился за рулем автомобиля во время нападения, выстрелили пять раз. Само нападение осуществили два или три человека, на данный момент задержаний в связи с убийством не проводилось."Один выстрел, смертельный, был произведен в голову ... а два других - в туловище, в живот и в бок", - приводит издание данные источника в экстренной службе.По данным источника, сначала возникли сомнения относительно национальности убитого, но его часы дали полиции окончательную подсказку - на них был использован украинский алфавит.Как выяснило РИА Новости, Андрей Портнов был в списке скандально известного сайта "Миротворец", куда внесены многие жертвы киевского режима, Согласно информации на сайте "Миротворец", Портнов внесен в базу как "изменник родины" в апреле 2015 года. Его обвиняют якобы в призывах к убийствам граждан Украины, посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, нарушении законодательства о гражданстве.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://1prime.ru/20250203/sarkisyan-854629535.html

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общество , мировая экономика, украина, ес