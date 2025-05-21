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В апреле Японию посетило рекордное число российских туристов - 21.05.2025, ПРАЙМ
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В апреле Японию посетило рекордное число российских туристов
В апреле Японию посетило рекордное число российских туристов - 21.05.2025, ПРАЙМ
В апреле Японию посетило рекордное число российских туристов
Число иностранных туристов, посетивших Японию в апреле, превысило 3,9 миллиона человек, что стало рекордным показателем за один месяц, число посетивших страну... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T11:56+0300
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экономика
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ТОКИО, 21 мая – ПРАЙМ. Число иностранных туристов, посетивших Японию в апреле, превысило 3,9 миллиона человек, что стало рекордным показателем за один месяц, число посетивших страну россиян также стало рекордным и составило 23,2 тысячи человек, свидетельствуют данные Японской национальной организации по туризму. В частности, число иностранных туристов, посетивших Японию в апреле, составило 3 908 900 человек, что на 28,5% превышает показатель за за тот же месяц прошлого года. Впервые число туристов превысило отметку в 3,9 миллиона посетителей за один месяц. "Из России посетили 23,2 тысячи человек (что на 115,9% больше показателя того же месяца годом ранее)... Это самый высокий показатель за месяц, когда-либо зарегистрированный", - отмечается в документе. Утверждается, что увеличение числа туристов из России связано, в том числе, за счет диверсификации маршрутов, в частности, через Китай.
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бизнес, туризм, япония, токио, китай
Экономика, Бизнес, Туризм, ЯПОНИЯ, Токио, КИТАЙ
11:56 21.05.2025 (обновлено: 11:57 21.05.2025)
 
В апреле Японию посетило рекордное число российских туристов

Число российских туристов, посетивших Японию, в апреле выросло на 115,9%

© fotolia.com / jorisvoТокио
Токио - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© fotolia.com / jorisvo
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ТОКИО, 21 мая – ПРАЙМ. Число иностранных туристов, посетивших Японию в апреле, превысило 3,9 миллиона человек, что стало рекордным показателем за один месяц, число посетивших страну россиян также стало рекордным и составило 23,2 тысячи человек, свидетельствуют данные Японской национальной организации по туризму.
В частности, число иностранных туристов, посетивших Японию в апреле, составило 3 908 900 человек, что на 28,5% превышает показатель за за тот же месяц прошлого года. Впервые число туристов превысило отметку в 3,9 миллиона посетителей за один месяц.
"Из России посетили 23,2 тысячи человек (что на 115,9% больше показателя того же месяца годом ранее)... Это самый высокий показатель за месяц, когда-либо зарегистрированный", - отмечается в документе.
Утверждается, что увеличение числа туристов из России связано, в том числе, за счет диверсификации маршрутов, в частности, через Китай.
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ЭкономикаБизнесТуризмЯПОНИЯТокиоКИТАЙ
 
 
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