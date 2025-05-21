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Юань открыл торги в среду ростом
Юань открыл торги в среду ростом - 21.05.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги в среду ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды прибавляет до 11,18 рубля, следует из данных Московской биржи. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T10:04+0300
2025-05-21T10:04+0300
2025-05-21T10:06+0300
экономика
юань
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды прибавляет до 11,18 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 1 копейку, до 11,18 рубля.
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юань
Юань открыл торги в среду ростом
Курс юаня в начале торгов повышается до 11,18 рубля
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды прибавляет до 11,18 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 1 копейку, до 11,18 рубля.