Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня растерял рост к рублю и обновил минимум с 22 апреля на Мосбирже - 21.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250521/yuan-857789280.html
Курс юаня растерял рост к рублю и обновил минимум с 22 апреля на Мосбирже
Курс юаня растерял рост к рублю и обновил минимум с 22 апреля на Мосбирже - 21.05.2025, ПРАЙМ
Курс юаня растерял рост к рублю и обновил минимум с 22 апреля на Мосбирже
Курс рубля в среду вышел к плюс по отношению к юаню на Московской бирже, китайская валюта обновила минимум с 22 апреля - 11,05 рубля, следует из данных... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T13:56+0300
2025-05-21T14:01+0300
экономика
рынок
торги
москва
алексей антонов
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623840_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c254401965dd0128f3337e8be3142a00.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Курс рубля в среду вышел к плюс по отношению к юаню на Московской бирже, китайская валюта обновила минимум с 22 апреля - 11,05 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.45 мск снижается 10 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,07 рубля, а дневной диапазон составляет 11,05-11,19 рубля. После рывка рубля вверх нельзя исключать более мощного и кратковременного укрепления российской валюты с уходом курса глубоко под отметку 11 рублей, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "В ближайшие дни рубль будет получать поддержку от приближения пика налогового периода мая", - добавляет он. В ближайшую неделю поддержку рублю будет оказывать приближение граничного периода майских налоговых выплат, также считает Денис Попов из ПСБ. В краткосрочной перспективе это, наряду с сохраняющейся жёсткостью монетарной политики Центробанка, обеспечит боковое движение котировок национальной валюты, несмотря на вероятное дальнейшее усиление импорта, с учётом роста активности выездного туризма, заключает он.
https://1prime.ru/20250521/yuan-857778488.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623840_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_045f14ca35e52679077a1e584b6e158a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, москва, алексей антонов, псб
Экономика, Рынок, Торги, МОСКВА, Алексей Антонов, ПСБ
13:56 21.05.2025 (обновлено: 14:01 21.05.2025)
 
Курс юаня растерял рост к рублю и обновил минимум с 22 апреля на Мосбирже

Курс рубля в среду вышел к плюс по отношению к юаню на Московской бирже

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкБанкноты китайских юаней и российских рублей
Банкноты китайских юаней и российских рублей - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Курс рубля в среду вышел к плюс по отношению к юаню на Московской бирже, китайская валюта обновила минимум с 22 апреля - 11,05 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.45 мск снижается 10 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,07 рубля, а дневной диапазон составляет 11,05-11,19 рубля.
После рывка рубля вверх нельзя исключать более мощного и кратковременного укрепления российской валюты с уходом курса глубоко под отметку 11 рублей, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "В ближайшие дни рубль будет получать поддержку от приближения пика налогового периода мая", - добавляет он.
В ближайшую неделю поддержку рублю будет оказывать приближение граничного периода майских налоговых выплат, также считает Денис Попов из ПСБ.
В краткосрочной перспективе это, наряду с сохраняющейся жёсткостью монетарной политики Центробанка, обеспечит боковое движение котировок национальной валюты, несмотря на вероятное дальнейшее усиление импорта, с учётом роста активности выездного туризма, заключает он.
Юань и доллар - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
Юань открыл торги в среду ростом
10:04
 
ЭкономикаРынокТоргиМОСКВААлексей АнтоновПСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала