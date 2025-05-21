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Курс юаня растерял рост к рублю и обновил минимум с 22 апреля на Мосбирже
Курс юаня растерял рост к рублю и обновил минимум с 22 апреля на Мосбирже - 21.05.2025, ПРАЙМ
Курс юаня растерял рост к рублю и обновил минимум с 22 апреля на Мосбирже
Курс рубля в среду вышел к плюс по отношению к юаню на Московской бирже, китайская валюта обновила минимум с 22 апреля - 11,05 рубля, следует из данных... | 21.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Курс рубля в среду вышел к плюс по отношению к юаню на Московской бирже, китайская валюта обновила минимум с 22 апреля - 11,05 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.45 мск снижается 10 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,07 рубля, а дневной диапазон составляет 11,05-11,19 рубля. После рывка рубля вверх нельзя исключать более мощного и кратковременного укрепления российской валюты с уходом курса глубоко под отметку 11 рублей, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "В ближайшие дни рубль будет получать поддержку от приближения пика налогового периода мая", - добавляет он. В ближайшую неделю поддержку рублю будет оказывать приближение граничного периода майских налоговых выплат, также считает Денис Попов из ПСБ. В краткосрочной перспективе это, наряду с сохраняющейся жёсткостью монетарной политики Центробанка, обеспечит боковое движение котировок национальной валюты, несмотря на вероятное дальнейшее усиление импорта, с учётом роста активности выездного туризма, заключает он.
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рынок, торги, москва, алексей антонов, псб
Экономика, Рынок, Торги, МОСКВА, Алексей Антонов, ПСБ
Курс юаня растерял рост к рублю и обновил минимум с 22 апреля на Мосбирже
Курс рубля в среду вышел к плюс по отношению к юаню на Московской бирже
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Курс рубля в среду вышел к плюс по отношению к юаню на Московской бирже, китайская валюта обновила минимум с 22 апреля - 11,05 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.45 мск снижается 10 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,07 рубля, а дневной диапазон составляет 11,05-11,19 рубля.
После рывка рубля вверх нельзя исключать более мощного и кратковременного укрепления российской валюты с уходом курса глубоко под отметку 11 рублей, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "В ближайшие дни рубль будет получать поддержку от приближения пика налогового периода мая", - добавляет он.
В ближайшую неделю поддержку рублю будет оказывать приближение граничного периода майских налоговых выплат, также считает Денис Попов из ПСБ.
В краткосрочной перспективе это, наряду с сохраняющейся жёсткостью монетарной политики Центробанка, обеспечит боковое движение котировок национальной валюты, несмотря на вероятное дальнейшее усиление импорта, с учётом роста активности выездного туризма, заключает он.
Юань открыл торги в среду ростом