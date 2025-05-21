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Курс рубля к юаню уверенно вырос

Курс рубля к юаню уверенно вырос - 21.05.2025, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню уверенно вырос

Рубль к юаню на Московской бирже демонстрирует уверенный рост по итогам торгов среды, следует из данных площадки. | 21.05.2025, ПРАЙМ

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экономика

рынок

"бкс мир инвестиций"

ик "велес капитал"

елена кожухова

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль к юаню на Московской бирже демонстрирует уверенный рост по итогам торгов среды, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 12 копеек по отношению к предыдущему закрытию - до 11,05 рубля. Июльский фьючерс нефти марки Brent на 19.54 мск дешевел на 0,35% - до 65,15 доллара за баррель. РУБЛЬ КРЕПНЕТ Юань упал на 1,06%. Курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 11,02 – 11,19 рубля. "На валютном рынке рубль вернулся к укреплению: юань на бирже сегодня падал к 11,04, доллар на межбанке ушел под 80 рублей. Приближение налогового периода вселяет в рубль новые силы – экспортеры увеличивают продажи иностранной валюты, готовясь к фискальным платежам. При этом внутренний спрос на нее остается подавленным в силу действия жесткого курса ДКП Банка России", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". На этой неделе допускается обновление минимумов года, но это может быть символическое и краткосрочное движение, добавил он. "Рубль к юаню на Мосбирже вечером укреплялся на 1,2%, до 11,03 рубдя, стремясь к достигнутому в апреле годовому максимуму 10,96 рубля. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 79,75 рубля и 91,29 рубля соответственно (против 80,30 рубля и 89,96 рубля в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к доллару и ослабление к евро", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". По официальному курсу ЦБ РФ доллар оказался ниже 80 рублей впервые за два года - с 27 мая 2023 года. ПРОГНОЗЫ Ориентиры Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global для курса доллара, евро и юаня к рублю на предстоящую сессию: 79–81, 89–91 и 10,9–11,3 соответственно. "Старт сезона отпусков, ожидания скорого снижения ключевой ставки и летнее оживление импорта вряд ли позволят рублю и дальше удерживать текущие сильные позиции. Уже в начале июня доллар может сместиться к 82, евро – к 92 рублям, юань – выше 11,3 рубля", - рассказал Шепелев.

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рынок, "бкс мир инвестиций", ик "велес капитал", елена кожухова, наталья мильчакова, юань, рубль