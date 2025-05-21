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Юань в апреле стал пятым в расчетах через SWIFT

Юань в апреле стал пятым в расчетах через SWIFT - 21.05.2025, ПРАЙМ

Юань в апреле стал пятым в расчетах через SWIFT

Китайский юань в апреле стал пятым в рейтинге наиболее востребованных валют в расчетах через межбанковскую систему SWIFT, следует из ее данных,... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T22:55+0300

2025-05-21T22:55+0300

2025-05-21T22:55+0300

экономика

swift

юань

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Китайский юань в апреле стал пятым в рейтинге наиболее востребованных валют в расчетах через межбанковскую систему SWIFT, следует из ее данных, проанализированных РИА Новости. До этого такой результат китайская валюта показывала в октябре. Первое место традиционно занял доллар - доля американской валюты за месяц увеличилась на 0,6 процентного пункта до 49,68%. Второе место вновь отошло евро, показавшему рост в 0,31 пункта до 22,24%. Третью строку занял британский фунт с долей в 6,51% - его показатель за месяц снизился на незначительные 0,13 процентного пункта. А вот йена и юань по итогам апреля поменялись местами: японская национальная валюта стала четвертой с долей в 4,03% (она выросла на 0,16 процентного пункта). А юань за месяц растерял 0,63 процентного пункта - его доля в апреле составила 3,50%.

https://1prime.ru/20250417/dollar-856787407.html

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swift, юань