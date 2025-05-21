https://1prime.ru/20250521/yuan-857804587.html
Юань в апреле стал пятым в расчетах через SWIFT
Юань в апреле стал пятым в расчетах через SWIFT - 21.05.2025, ПРАЙМ
Юань в апреле стал пятым в расчетах через SWIFT
Китайский юань в апреле стал пятым в рейтинге наиболее востребованных валют в расчетах через межбанковскую систему SWIFT, следует из ее данных,... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T22:55+0300
2025-05-21T22:55+0300
2025-05-21T22:55+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Китайский юань в апреле стал пятым в рейтинге наиболее востребованных валют в расчетах через межбанковскую систему SWIFT, следует из ее данных, проанализированных РИА Новости. До этого такой результат китайская валюта показывала в октябре. Первое место традиционно занял доллар - доля американской валюты за месяц увеличилась на 0,6 процентного пункта до 49,68%. Второе место вновь отошло евро, показавшему рост в 0,31 пункта до 22,24%. Третью строку занял британский фунт с долей в 6,51% - его показатель за месяц снизился на незначительные 0,13 процентного пункта. А вот йена и юань по итогам апреля поменялись местами: японская национальная валюта стала четвертой с долей в 4,03% (она выросла на 0,16 процентного пункта). А юань за месяц растерял 0,63 процентного пункта - его доля в апреле составила 3,50%.
https://1prime.ru/20250417/dollar-856787407.html
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swift, юань
Юань в апреле стал пятым в расчетах через SWIFT
Юань в апреле стал пятым в рейтинге наиболее востребованных валют в расчетах через SWIFT
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Китайский юань в апреле стал пятым в рейтинге наиболее востребованных валют в расчетах через межбанковскую систему SWIFT, следует из ее данных, проанализированных РИА Новости.
До этого такой результат китайская валюта показывала в октябре.
Первое место традиционно занял доллар - доля американской валюты за месяц увеличилась на 0,6 процентного пункта до 49,68%.
Доля доллара в расчетах через SWIFT вновь перешла к росту
Второе место вновь отошло евро, показавшему рост в 0,31 пункта до 22,24%. Третью строку занял британский фунт с долей в 6,51% - его показатель за месяц снизился на незначительные 0,13 процентного пункта.
А вот йена и юань по итогам апреля поменялись местами: японская национальная валюта стала четвертой с долей в 4,03% (она выросла на 0,16 процентного пункта). А юань за месяц растерял 0,63 процентного пункта - его доля в апреле составила 3,50%.