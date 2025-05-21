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На границе Финляндии и России увеличат высоту забора - 21.05.2025, ПРАЙМ
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На границе Финляндии и России увеличат высоту забора
На границе Финляндии и России увеличат высоту забора - 21.05.2025, ПРАЙМ
На границе Финляндии и России увеличат высоту забора
Высоту забора, строящегося на границе между Финляндией и Россией, снова увеличат, сообщает телерадиовещатель Yle. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T13:57+0300
2025-05-21T13:57+0300
общество
финляндия
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Высоту забора, строящегося на границе между Финляндией и Россией, снова увеличат, сообщает телерадиовещатель Yle. В сентябре 2024 года погранохрана Финляндии уже заявляла об увеличении высоты забора с 3 до 3,5 метров. Теперь планируемая высота вновь возросла и составит 4,5 метра. "Забор примерно на метр выше. Сетка забора будет немного прочнее, его будет труднее повредить и перелезть через него", - приводит слова представителя проекта строительства забора в Юго-Восточной Финляндии подполковника Эсы Вейкканена Yle. По словам пограничников, на заборе установят камеры, оснащенные искусственным интеллектом, которые смогут различать людей и животных. Yle отмечает, что забор протяженностью 200 километров будет построен к концу 2026 года. В основном ограждение будет построено на юго-восточной границе, где расположены наиболее загруженные КПП. Строить забор по всей протяженности 1300-километровой границы с Россией Финляндия не планирует. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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общество , финляндия, москва, дмитрий песков, ес
Общество , ФИНЛЯНДИЯ, МОСКВА, Дмитрий Песков, ЕС
13:57 21.05.2025
 
На границе Финляндии и России увеличат высоту забора

Yle: высоту забора на границе между Финляндией и Россией снова увеличат

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГраница России и Финляндии
Граница России и Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Высоту забора, строящегося на границе между Финляндией и Россией, снова увеличат, сообщает телерадиовещатель Yle.
В сентябре 2024 года погранохрана Финляндии уже заявляла об увеличении высоты забора с 3 до 3,5 метров. Теперь планируемая высота вновь возросла и составит 4,5 метра.
"Забор примерно на метр выше. Сетка забора будет немного прочнее, его будет труднее повредить и перелезть через него", - приводит слова представителя проекта строительства забора в Юго-Восточной Финляндии подполковника Эсы Вейкканена Yle.
По словам пограничников, на заборе установят камеры, оснащенные искусственным интеллектом, которые смогут различать людей и животных.
Yle отмечает, что забор протяженностью 200 километров будет построен к концу 2026 года. В основном ограждение будет построено на юго-восточной границе, где расположены наиболее загруженные КПП. Строить забор по всей протяженности 1300-километровой границы с Россией Финляндия не планирует.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
Финляндия поставит Украине боеприпасы за счет замороженных активов России
19 мая, 11:09
 
ОбществоФИНЛЯНДИЯМОСКВАДмитрий ПесковЕС
 
 
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