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Захарова объяснила, почему Трамп занимается урегулированием на Украине
Захарова объяснила, почему Трамп занимается урегулированием на Украине - 21.05.2025, ПРАЙМ
Захарова объяснила, почему Трамп занимается урегулированием на Украине
Глава Белого дома Дональд Трамп занимается урегулированием конфликта на Украине в интересах своей страны. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T09:27+0300
2025-05-21T09:27+0300
2025-05-21T09:27+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп занимается урегулированием конфликта на Украине в интересах своей страны. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Есть его посыл, что ситуацию на Украине - он четко артикулировал - которую спровоцировал, развязал и, по сути, создал предыдущий президент США Байден и вся эта камарилья, нужно урегулировать. Я не берусь утверждать, чувствует ли он ответственность Америки за это, чувствует ли он желание и в этом смысле сделать Америку опять великой… Он об этом сказал, что это его цель, урегулирование ситуации на Украине, поэтому он этим и занимается. Он занимается этим в интересах своей страны и своей политической кампании, своей политической карьеры", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Официальный представитель МИД отметила, что обвинения в адрес Трампа, что он каким-то образом помогает России или находится на ее стороне, беспочвенны. "У Трампа в прямом смысле слова на лбу написано: давайте сделаем Америку снова, как он говорит, великой, то есть у него на лбу написано слово "Америка". Он в шапке этой, кепке ходит много лет", - подчеркнула Захарова.
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общество , мария захарова, мид
Политика, Общество , Мария Захарова, МИД
Захарова объяснила, почему Трамп занимается урегулированием на Украине
Захарова: Трамп занимается урегулированием конфликта на Украине в интересах США
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп занимается урегулированием конфликта на Украине в интересах своей страны. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Есть его посыл, что ситуацию на Украине - он четко артикулировал - которую спровоцировал, развязал и, по сути, создал предыдущий президент США Байден и вся эта камарилья, нужно урегулировать. Я не берусь утверждать, чувствует ли он ответственность Америки за это, чувствует ли он желание и в этом смысле сделать Америку опять великой… Он об этом сказал, что это его цель, урегулирование ситуации на Украине, поэтому он этим и занимается. Он занимается этим в интересах своей страны и своей политической кампании, своей политической карьеры", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
Официальный представитель МИД отметила, что обвинения в адрес Трампа, что он каким-то образом помогает России или находится на ее стороне, беспочвенны.
"У Трампа в прямом смысле слова на лбу написано: давайте сделаем Америку снова, как он говорит, великой, то есть у него на лбу написано слово "Америка". Он в шапке этой, кепке ходит много лет", - подчеркнула Захарова.
Захарова заявила о бесперспективности давления США на Россию