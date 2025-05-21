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Золото дорожает на ослаблении доллара и геополитических рисках - 21.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250521/zoloto--857774595.html
Золото дорожает на ослаблении доллара и геополитических рисках
Золото дорожает на ослаблении доллара и геополитических рисках - 21.05.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает на ослаблении доллара и геополитических рисках
Стоимость золота растет в среду утром на фоне ослабления доллара и возможного усиления геополитических рисков вокруг Ближнего Востока, следует из данных торгов. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T08:46+0300
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экономика
рынок
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду утром на фоне ослабления доллара и возможного усиления геополитических рисков вокруг Ближнего Востока, следует из данных торгов. По состоянию на 8.35 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 19,21 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,58% - до 3 303,81 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,35% - до 33,29 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 8.35 мск опускался на 0,43%, до 99,6 пункта. Ослабление доллара увеличивает спрос на золото со стороны держателей других иностранных валют. Спрос на золото как на "актив-убежище" растет также при макроэкономической нестабильности или усилении геополитических рисков в мире. Ранее в среду телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников передал, что США получили разведданные о возможной подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана. Как подчеркивают источники телеканала, все еще не ясно, приняло ли руководство Израиля окончательное решение об ударах. Тем не менее, по словам одного из них, вероятность такого сценария значительно возросла в последние месяцы.
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рынок, сша, израиль, comex, cnn
Экономика, Рынок, США, ИЗРАИЛЬ, Comex, CNN
08:46 21.05.2025
 
Золото дорожает на ослаблении доллара и геополитических рисках

Золото дорожает на ослаблении доллара и геополитических рисках вокруг Ближнего Востока

© fotolia.com / Scanrail%Золотые слитки
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© fotolia.com / Scanrail
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду утром на фоне ослабления доллара и возможного усиления геополитических рисков вокруг Ближнего Востока, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.35 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 19,21 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,58% - до 3 303,81 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,35% - до 33,29 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 8.35 мск опускался на 0,43%, до 99,6 пункта. Ослабление доллара увеличивает спрос на золото со стороны держателей других иностранных валют.
Спрос на золото как на "актив-убежище" растет также при макроэкономической нестабильности или усилении геополитических рисков в мире. Ранее в среду телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников передал, что США получили разведданные о возможной подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана. Как подчеркивают источники телеканала, все еще не ясно, приняло ли руководство Израиля окончательное решение об ударах. Тем не менее, по словам одного из них, вероятность такого сценария значительно возросла в последние месяцы.
Золотые слитки
Цены на золото пошли вверх
Вчера, 18:34
 
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