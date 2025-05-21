https://1prime.ru/20250521/zoloto-857800079.html
Золото дорожает вторую торговую сессию подряд
Золото дорожает вторую торговую сессию подряд - 21.05.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает вторую торговую сессию подряд
Стоимость золота растет, продолжая положительную динамику вторника и преодолевая отметку в 3 300 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T18:07+0300
2025-05-21T18:07+0300
2025-05-21T18:07+0300
экономика
рынок
золото
фьючерсы на золото
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/76/842087671_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_9ab47aa5f7f9d13d0cc1c0cd36d8d153.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота растет, продолжая положительную динамику вторника и преодолевая отметку в 3 300 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 18.00 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 22,05 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,67% - до 3 306,65 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 1,19% - до 33,568 доллара за унцию. По итогам предыдущей торговой сессии золото подорожало на 1,9%. Поддержку росту котировок драгоценного металла могут оказывать опасения вокруг ситуации на Ближнем Востоке. Ранее телеканал CNN сообщил, что США получили разведданные о возможной подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана. В то же время, как подчеркивают источники телеканала, все еще неясно, приняло ли руководство Израиля окончательное решение об ударах.
https://1prime.ru/20250521/zoloto--857774595.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/76/842087671_546:0:3277:2048_1920x0_80_0_0_028ce03a8e203b0e411da87e0d432ed5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, золото, фьючерсы на золото
Экономика, Рынок, золото, фьючерсы на золото
Золото дорожает вторую торговую сессию подряд
Цена золота растет вторую торговую сессию подряд, преодолевая $3300 за унцию
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота растет, продолжая положительную динамику вторника и преодолевая отметку в 3 300 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.00 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 22,05 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,67% - до 3 306,65 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 1,19% - до 33,568 доллара за унцию.
По итогам предыдущей торговой сессии золото подорожало на 1,9%.
Поддержку росту котировок драгоценного металла могут оказывать опасения вокруг ситуации на Ближнем Востоке. Ранее телеканал CNN сообщил, что США получили разведданные о возможной подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана. В то же время, как подчеркивают источники телеканала, все еще неясно, приняло ли руководство Израиля окончательное решение об ударах.
Золото дорожает на ослаблении доллара и геополитических рисках