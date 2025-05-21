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Золото дорожает вторую торговую сессию подряд

Золото дорожает вторую торговую сессию подряд - 21.05.2025, ПРАЙМ

Золото дорожает вторую торговую сессию подряд

Стоимость золота растет, продолжая положительную динамику вторника и преодолевая отметку в 3 300 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T18:07+0300

2025-05-21T18:07+0300

2025-05-21T18:07+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота растет, продолжая положительную динамику вторника и преодолевая отметку в 3 300 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 18.00 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 22,05 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,67% - до 3 306,65 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 1,19% - до 33,568 доллара за унцию. По итогам предыдущей торговой сессии золото подорожало на 1,9%. Поддержку росту котировок драгоценного металла могут оказывать опасения вокруг ситуации на Ближнем Востоке. Ранее телеканал CNN сообщил, что США получили разведданные о возможной подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана. В то же время, как подчеркивают источники телеканала, все еще неясно, приняло ли руководство Израиля окончательное решение об ударах.

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рынок, золото, фьючерсы на золото