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Золото дорожает вторую торговую сессию подряд - 21.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250521/zoloto-857800079.html
Золото дорожает вторую торговую сессию подряд
Золото дорожает вторую торговую сессию подряд - 21.05.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает вторую торговую сессию подряд
Стоимость золота растет, продолжая положительную динамику вторника и преодолевая отметку в 3 300 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T18:07+0300
2025-05-21T18:07+0300
экономика
рынок
золото
фьючерсы на золото
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота растет, продолжая положительную динамику вторника и преодолевая отметку в 3 300 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 18.00 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 22,05 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,67% - до 3 306,65 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 1,19% - до 33,568 доллара за унцию. По итогам предыдущей торговой сессии золото подорожало на 1,9%. Поддержку росту котировок драгоценного металла могут оказывать опасения вокруг ситуации на Ближнем Востоке. Ранее телеканал CNN сообщил, что США получили разведданные о возможной подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана. В то же время, как подчеркивают источники телеканала, все еще неясно, приняло ли руководство Израиля окончательное решение об ударах.
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рынок, золото, фьючерсы на золото
Экономика, Рынок, золото, фьючерсы на золото
18:07 21.05.2025
 
Золото дорожает вторую торговую сессию подряд

Цена золота растет вторую торговую сессию подряд, преодолевая $3300 за унцию

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота растет, продолжая положительную динамику вторника и преодолевая отметку в 3 300 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.00 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 22,05 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,67% - до 3 306,65 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 1,19% - до 33,568 доллара за унцию.
По итогам предыдущей торговой сессии золото подорожало на 1,9%.
Поддержку росту котировок драгоценного металла могут оказывать опасения вокруг ситуации на Ближнем Востоке. Ранее телеканал CNN сообщил, что США получили разведданные о возможной подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана. В то же время, как подчеркивают источники телеканала, все еще неясно, приняло ли руководство Израиля окончательное решение об ударах.
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
Золото дорожает на ослаблении доллара и геополитических рисках
08:46
 
ЭкономикаРынокзолотофьючерсы на золото
 
 
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