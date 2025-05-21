https://1prime.ru/20250521/zverev-857793910.html

В Минтрансе рассказали о финансировании арктических авиапрограмм

В Минтрансе рассказали о финансировании арктических авиапрограмм - 21.05.2025, ПРАЙМ

В Минтрансе рассказали о финансировании арктических авиапрограмм

Объем финансирования арктических авиационных программ в 2025 году составляет 3,3 миллиарда рублей против 3,7 миллиарда рублей в 2024 году, сообщил замминистра... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T15:50+0300

2025-05-21T15:50+0300

2025-05-21T15:50+0300

экономика

бизнес

россия

рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/82267/60/822676008_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b6f54f8fdc437f9c6f2e89d4a5d25c8a.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Объем финансирования арктических авиационных программ в 2025 году составляет 3,3 миллиарда рублей против 3,7 миллиарда рублей в 2024 году, сообщил замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев во время правительственного часа в Госдуме. "Объем финансирования программ на 2025 год составляет 3,3 миллиарда рублей. Да, небольшое снижение есть, в прошлом году это было 3,7 миллиарда рублей. Тем не менее ожидаем все-таки повышающий объем финансирования", - сказал замминистра. Он уточнил, что на 2025 год предусмотрены три программы, которые будут субсидироваться. "Это региональные перевозки, второе - это поддержка перевозок наименее социально защищенных групп граждан, но и, безусловно, это единая дальневосточная компания", - отметил Зверев. Заместитель министра транспорта Александр Пошивай в ноябре 2024 года сообщал, что в период 2025-2030 годов планируется реконструкция семи арктических аэродромов.

https://1prime.ru/20250521/chekunkov-857790751.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, госдума