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В Минтрансе рассказали о финансировании арктических авиапрограмм - 21.05.2025, ПРАЙМ
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В Минтрансе рассказали о финансировании арктических авиапрограмм
В Минтрансе рассказали о финансировании арктических авиапрограмм - 21.05.2025, ПРАЙМ
В Минтрансе рассказали о финансировании арктических авиапрограмм
Объем финансирования арктических авиационных программ в 2025 году составляет 3,3 миллиарда рублей против 3,7 миллиарда рублей в 2024 году, сообщил замминистра... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T15:50+0300
2025-05-21T15:50+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Объем финансирования арктических авиационных программ в 2025 году составляет 3,3 миллиарда рублей против 3,7 миллиарда рублей в 2024 году, сообщил замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев во время правительственного часа в Госдуме. "Объем финансирования программ на 2025 год составляет 3,3 миллиарда рублей. Да, небольшое снижение есть, в прошлом году это было 3,7 миллиарда рублей. Тем не менее ожидаем все-таки повышающий объем финансирования", - сказал замминистра. Он уточнил, что на 2025 год предусмотрены три программы, которые будут субсидироваться. "Это региональные перевозки, второе - это поддержка перевозок наименее социально защищенных групп граждан, но и, безусловно, это единая дальневосточная компания", - отметил Зверев. Заместитель министра транспорта Александр Пошивай в ноябре 2024 года сообщал, что в период 2025-2030 годов планируется реконструкция семи арктических аэродромов.
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бизнес, россия, рф, госдума
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Госдума
15:50 21.05.2025
 
В Минтрансе рассказали о финансировании арктических авиапрограмм

Зверев: арктические авиационные программы в 2025 году получат 3,3 миллиарда рублей

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанк" Арктическая экспедиция
 Арктическая экспедиция - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Объем финансирования арктических авиационных программ в 2025 году составляет 3,3 миллиарда рублей против 3,7 миллиарда рублей в 2024 году, сообщил замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев во время правительственного часа в Госдуме.
"Объем финансирования программ на 2025 год составляет 3,3 миллиарда рублей. Да, небольшое снижение есть, в прошлом году это было 3,7 миллиарда рублей. Тем не менее ожидаем все-таки повышающий объем финансирования", - сказал замминистра.
Он уточнил, что на 2025 год предусмотрены три программы, которые будут субсидироваться. "Это региональные перевозки, второе - это поддержка перевозок наименее социально защищенных групп граждан, но и, безусловно, это единая дальневосточная компания", - отметил Зверев.
Заместитель министра транспорта Александр Пошивай в ноябре 2024 года сообщал, что в период 2025-2030 годов планируется реконструкция семи арктических аэродромов.
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