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Звонят и сразу бросают трубку: кто так делает и зачем это нужно

Звонят и сразу бросают трубку: кто так делает и зачем это нужно - 21.05.2025, ПРАЙМ

Звонят и сразу бросают трубку: кто так делает и зачем это нужно

Телефонные звонки, которые обрываются через несколько секунд, часто не являются случайностью: такая тактика — часть отработанных схем мошенничества, основанных... | 21.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-21T03:03+0300

2025-05-21T03:03+0300

2025-05-21T03:03+0300

мошенничество

мошеннические схемы

мошенничество

общество

мирэа

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Телефонные звонки, которые обрываются через несколько секунд, часто не являются случайностью: такая тактика — часть отработанных схем мошенничества, основанных на социальной инженерии и автоматизации. Об этом рассказала агентству "Прайм"заведующая кафедрой КБ-4 "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Елена Максимова.Кратковременные вызовы осуществляются через программы для массового обзвона, которые за секунды обрабатывают тысячи номеров, добавляет эксперт."Главная цель — не начать разговор, а спровоцировать абонента на обратный звонок. Перезванивая на незнакомый номер, пользователь подтверждает его активность. Это позволяет злоумышленникам верифицировать "живые" номера для дальнейших атак: от навязчивой рекламы до фишинга или попыток выманить персональные данные", - объясняет Максимова.По ее словам, технологии анализа больших данных, используемые мошенниками, автоматически сортируют жертв по степени уязвимости, что повышает эффективность последующих атак.Особую опасность представляют платные номера категории 8-800 или с префиксом 900, которые мошенники могут арендовать у операторов связи. Звонки на эти номера тарифицируются по повышенным ставкам.Как поясняет эксперт, злоумышленники намеренно сбрасывают вызов, рассчитывая, что абонент, пытаясь узнать причину звонка, самостоятельно подключится к платной услуге.По закону операторы обязаны предупреждать о стоимости таких номеров, однако на практике пользователи редко обращают внимание на уведомления, что упрощает схему для злоумышленников.К тому же номера маскируются под "службу поддержки" или "проверку безопасности", чтобы обойти подозрения.Эксперт предупредила, что даже единичный ответ на такой вызов может привести к цепочке кибератак. Она советует для защиты от мошеннических действий использовать виртуальных секретарей на базе искусственного интеллекта, которые способны принимать звонки, анализировать речь и блокировать спам в реальном времени.Дополнительную защиту обеспечивают приложения-определители номеров, сверяющие входящие вызовы с базами данных мошеннических и рекламных номеров.Важным аспектом, как подчеркивает специалист, остается правовое регулирование.С 2021 года в России операторы обязаны блокировать номера, участвующие в массовых рассылках. Однако зачастую технические средства мошенников эволюционируют быстрее, чем механизмы блокировки. "Поэтому ключевая рекомендация для пользователей — избегать импульсивных перезвонов и проверять незнакомые номера через поисковые системы или платформы вроде "Антифрод.рф", аккредитованные Роскомнадзором", - заключила Максимова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мошеннические схемы, мошенничество, общество , мирэа