Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Звонят и сразу бросают трубку: кто так делает и зачем это нужно - 21.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250521/zvonki-857745866.html
Звонят и сразу бросают трубку: кто так делает и зачем это нужно
Звонят и сразу бросают трубку: кто так делает и зачем это нужно - 21.05.2025, ПРАЙМ
Звонят и сразу бросают трубку: кто так делает и зачем это нужно
Телефонные звонки, которые обрываются через несколько секунд, часто не являются случайностью: такая тактика — часть отработанных схем мошенничества, основанных... | 21.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-21T03:03+0300
2025-05-21T03:03+0300
мошенничество
мошеннические схемы
мошенничество
общество
мирэа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857559060_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_5493dbcf1a66305dc84af6e2f3b3ccea.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Телефонные звонки, которые обрываются через несколько секунд, часто не являются случайностью: такая тактика — часть отработанных схем мошенничества, основанных на социальной инженерии и автоматизации. Об этом рассказала агентству "Прайм"заведующая кафедрой КБ-4 "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Елена Максимова.Кратковременные вызовы осуществляются через программы для массового обзвона, которые за секунды обрабатывают тысячи номеров, добавляет эксперт."Главная цель — не начать разговор, а спровоцировать абонента на обратный звонок. Перезванивая на незнакомый номер, пользователь подтверждает его активность. Это позволяет злоумышленникам верифицировать "живые" номера для дальнейших атак: от навязчивой рекламы до фишинга или попыток выманить персональные данные", - объясняет Максимова.По ее словам, технологии анализа больших данных, используемые мошенниками, автоматически сортируют жертв по степени уязвимости, что повышает эффективность последующих атак.Особую опасность представляют платные номера категории 8-800 или с префиксом 900, которые мошенники могут арендовать у операторов связи. Звонки на эти номера тарифицируются по повышенным ставкам.Как поясняет эксперт, злоумышленники намеренно сбрасывают вызов, рассчитывая, что абонент, пытаясь узнать причину звонка, самостоятельно подключится к платной услуге.По закону операторы обязаны предупреждать о стоимости таких номеров, однако на практике пользователи редко обращают внимание на уведомления, что упрощает схему для злоумышленников.К тому же номера маскируются под "службу поддержки" или "проверку безопасности", чтобы обойти подозрения.Эксперт предупредила, что даже единичный ответ на такой вызов может привести к цепочке кибератак. Она советует для защиты от мошеннических действий использовать виртуальных секретарей на базе искусственного интеллекта, которые способны принимать звонки, анализировать речь и блокировать спам в реальном времени.Дополнительную защиту обеспечивают приложения-определители номеров, сверяющие входящие вызовы с базами данных мошеннических и рекламных номеров.Важным аспектом, как подчеркивает специалист, остается правовое регулирование.С 2021 года в России операторы обязаны блокировать номера, участвующие в массовых рассылках. Однако зачастую технические средства мошенников эволюционируют быстрее, чем механизмы блокировки. "Поэтому ключевая рекомендация для пользователей — избегать импульсивных перезвонов и проверять незнакомые номера через поисковые системы или платформы вроде "Антифрод.рф", аккредитованные Роскомнадзором", - заключила Максимова.
https://1prime.ru
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857559060_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_b9d8c481307780eeedc09b56e3f4ac82.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мошеннические схемы, мошенничество, общество , мирэа
Мошенничество, мошеннические схемы, мошенничество, Общество , МИРЭА
03:03 21.05.2025
 
Звонят и сразу бросают трубку: кто так делает и зачем это нужно

Эксперт Максимова: звонят и бросают трубку только мошенники или автодозвон

© РИА Новости . Сгенерировано ИИТелефонный мошенник и его жертва
Телефонный мошенник и его жертва - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Телефонные звонки, которые обрываются через несколько секунд, часто не являются случайностью: такая тактика — часть отработанных схем мошенничества, основанных на социальной инженерии и автоматизации. Об этом рассказала агентству "Прайм"заведующая кафедрой КБ-4 "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Елена Максимова.
Кратковременные вызовы осуществляются через программы для массового обзвона, которые за секунды обрабатывают тысячи номеров, добавляет эксперт.
"Главная цель — не начать разговор, а спровоцировать абонента на обратный звонок. Перезванивая на незнакомый номер, пользователь подтверждает его активность. Это позволяет злоумышленникам верифицировать "живые" номера для дальнейших атак: от навязчивой рекламы до фишинга или попыток выманить персональные данные", - объясняет Максимова.
По ее словам, технологии анализа больших данных, используемые мошенниками, автоматически сортируют жертв по степени уязвимости, что повышает эффективность последующих атак.
Особую опасность представляют платные номера категории 8-800 или с префиксом 900, которые мошенники могут арендовать у операторов связи. Звонки на эти номера тарифицируются по повышенным ставкам.
Как поясняет эксперт, злоумышленники намеренно сбрасывают вызов, рассчитывая, что абонент, пытаясь узнать причину звонка, самостоятельно подключится к платной услуге.
По закону операторы обязаны предупреждать о стоимости таких номеров, однако на практике пользователи редко обращают внимание на уведомления, что упрощает схему для злоумышленников.
К тому же номера маскируются под "службу поддержки" или "проверку безопасности", чтобы обойти подозрения.
Эксперт предупредила, что даже единичный ответ на такой вызов может привести к цепочке кибератак. Она советует для защиты от мошеннических действий использовать виртуальных секретарей на базе искусственного интеллекта, которые способны принимать звонки, анализировать речь и блокировать спам в реальном времени.
Дополнительную защиту обеспечивают приложения-определители номеров, сверяющие входящие вызовы с базами данных мошеннических и рекламных номеров.
Важным аспектом, как подчеркивает специалист, остается правовое регулирование.
С 2021 года в России операторы обязаны блокировать номера, участвующие в массовых рассылках. Однако зачастую технические средства мошенников эволюционируют быстрее, чем механизмы блокировки. "Поэтому ключевая рекомендация для пользователей — избегать импульсивных перезвонов и проверять незнакомые номера через поисковые системы или платформы вроде "Антифрод.рф", аккредитованные Роскомнадзором", - заключила Максимова.
 
Мошенничествомошеннические схемымошенничествоОбществоМИРЭА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала