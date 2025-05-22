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Росавиация выдала новые допуски авиакомпаниям на полеты в Абхазию

Росавиация выдала новые допуски авиакомпаниям на полеты в Абхазию - 22.05.2025, ПРАЙМ

Росавиация выдала новые допуски авиакомпаниям на полеты в Абхазию

Росавиация выдала новые допуски авиакомпаниям РФ на полеты в Абхазию из Казани, Уфы и Нальчика, сообщило ведомство. | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T16:25+0300

2025-05-22T16:25+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Росавиация выдала новые допуски авиакомпаниям РФ на полеты в Абхазию из Казани, Уфы и Нальчика, сообщило ведомство. Прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией возобновилось 1 мая после 30-летнего перерыва, первый рейс выполнила авиакомпания "ЮВТ аэро" по маршруту "Внуково" - Сухум. "Казань-Сухум - "Северный ветер" - 5 р/н (раз в неделю - ред.) - Ограничений нет - Выдать допуск, Нальчик-Сухум - "ЮВТ аэро" - 2 р/н - Ограничений нет - Выдать допуск… Уфа-Сухум - "Северный ветер" - 7 р/н - Ограничений нет - Выдать доступ", - говорится в документе ведомства. Также авиакомпании "ЮВТ аэро" выдан допуск на полеты 2 раза в неделю из Москвы в Сухум, авиакомпании "Икар" выдан допуск на полеты 7 раз в неделю из Нижнего Новгорода в Сухум. В конце апреля Минтранс сообщал, что прорабатывается возможность полетов авиакомпаний "Икар" из Уфы с 3 июня, "Северный ветер" из Казани с 4 июня.

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