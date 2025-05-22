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Эстонские власти планируют построить первую АЭС в стране

Эстонские власти планируют построить первую АЭС в стране - 22.05.2025, ПРАЙМ

Эстонские власти планируют построить первую АЭС в стране

Эстонские власти начали планировать строительство первой атомной электростанции (АЭС) в стране, ожидается, что первый реактор будет введен в эксплуатацию не... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T12:03+0300

2025-05-22T12:03+0300

2025-05-22T12:04+0300

энергетика

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Эстонские власти начали планировать строительство первой атомной электростанции (АЭС) в стране, ожидается, что первый реактор будет введен в эксплуатацию не раньше 2035 года, сообщает телерадиокомпания ERR. "Правительство Эстонии дало старт подготовке государственной специальной планировки и стратегической оценки воздействия на окружающую среду для возможного строительства атомной электростанции (АЭС) мощностью 600 мегаватт... При положительном развитии событий, первый реактор станции может быть введен в эксплуатацию не ранее 2035 года", - говорится в публикации на сайте ERR. Отмечается, что на данном этапе речь пока не идет о строительстве объекта. В будущем власти планируют построить два реактора, а также возвести сопутствующую инфраструктуру.

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