Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эстонские власти планируют построить первую АЭС в стране - 22.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250522/aes-857819995.html
Эстонские власти планируют построить первую АЭС в стране
Эстонские власти планируют построить первую АЭС в стране - 22.05.2025, ПРАЙМ
Эстонские власти планируют построить первую АЭС в стране
Эстонские власти начали планировать строительство первой атомной электростанции (АЭС) в стране, ожидается, что первый реактор будет введен в эксплуатацию не... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T12:03+0300
2025-05-22T12:04+0300
энергетика
москва
эстония
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846209876_348:0:3989:2048_1920x0_80_0_0_4d341782605e74ba68f314b8b4b7ff3d.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Эстонские власти начали планировать строительство первой атомной электростанции (АЭС) в стране, ожидается, что первый реактор будет введен в эксплуатацию не раньше 2035 года, сообщает телерадиокомпания ERR. "Правительство Эстонии дало старт подготовке государственной специальной планировки и стратегической оценки воздействия на окружающую среду для возможного строительства атомной электростанции (АЭС) мощностью 600 мегаватт... При положительном развитии событий, первый реактор станции может быть введен в эксплуатацию не ранее 2035 года", - говорится в публикации на сайте ERR. Отмечается, что на данном этапе речь пока не идет о строительстве объекта. В будущем власти планируют построить два реактора, а также возвести сопутствующую инфраструктуру.
https://1prime.ru/20250522/gana-857816694.html
москва
эстония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846209876_803:0:3534:2048_1920x0_80_0_0_fbb50160ffd9ad17e65f294f85b3bbb8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, эстония
Энергетика, МОСКВА, ЭСТОНИЯ
12:03 22.05.2025 (обновлено: 12:04 22.05.2025)
 
Эстонские власти планируют построить первую АЭС в стране

ERR: Эстонские власти планируют построить первую АЭС в стране к 2035 году

© Фото : Unsplash/Ajay Pal Singh AtwalАЭС
АЭС - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© Фото : Unsplash/Ajay Pal Singh Atwal
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Эстонские власти начали планировать строительство первой атомной электростанции (АЭС) в стране, ожидается, что первый реактор будет введен в эксплуатацию не раньше 2035 года, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Правительство Эстонии дало старт подготовке государственной специальной планировки и стратегической оценки воздействия на окружающую среду для возможного строительства атомной электростанции (АЭС) мощностью 600 мегаватт... При положительном развитии событий, первый реактор станции может быть введен в эксплуатацию не ранее 2035 года", - говорится в публикации на сайте ERR.
Отмечается, что на данном этапе речь пока не идет о строительстве объекта. В будущем власти планируют построить два реактора, а также возвести сопутствующую инфраструктуру.
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
Гана хочет построить плавучую АЭС по проекту "Росатома"
11:13
 
ЭнергетикаМОСКВАЭСТОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала