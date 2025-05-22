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Стоимость акций "Газпрома" резко усилила падение

Стоимость акций "Газпрома" резко усилила падение - 22.05.2025, ПРАЙМ

Стоимость акций "Газпрома" резко усилила падение

Стоимость акций "Газпрома" резко усилила падение, почти до 5%, после новости о рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды за прошлый год,... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T15:58+0300

2025-05-22T15:58+0300

2025-05-22T15:58+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Стоимость акций "Газпрома" резко усилила падение, почти до 5%, после новости о рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды за прошлый год, следует из данных Московской биржи. Совет директоров "Газпрома" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2024 год. К 15.52 мск акции компании дешевеют 3,1%. Сразу после выхода новостей они максимально дешевели на 4,63% до 130,18 рубля (минимума с середины апреля), а до новостей они дешевели примерно на 2%.

https://1prime.ru/20250522/gazprom-857829386.html

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рынок, акции, газпром