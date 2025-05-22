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Алжир официально присоединился к банку БРИКС

Алжир официально присоединился к банку БРИКС - 22.05.2025, ПРАЙМ

Алжир официально присоединился к банку БРИКС

Новый банк развития (НБР) БРИКС официально принял Алжир в качестве нового государства-члена, сообщила пресс-служба банка. | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T08:40+0300

2025-05-22T08:40+0300

2025-05-22T08:40+0300

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ПЕКИН, 22 мая - ПРАЙМ. Новый банк развития (НБР) БРИКС официально принял Алжир в качестве нового государства-члена, сообщила пресс-служба банка. "Новый банк развития официально принял Алжир в качестве нового государства-члена", - говорится в сообщении на сайте банка. Пресс-служба также приводит слова главы НБР Дилмы Руссефф, которая заявила, что "Алжир играет важную роль не только в экономике Северной Африки, но и на глобальном уровне и, безусловно, внесет вклад в укрепление позиций Нового банка развития на международной финансовой арене". Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.

https://1prime.ru/20250516/briks-857634553.html

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банки, финансы, алжир, пекин, северная африка, нбр