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Алжир официально присоединился к банку БРИКС
Алжир официально присоединился к банку БРИКС - 22.05.2025, ПРАЙМ
Алжир официально присоединился к банку БРИКС
Новый банк развития (НБР) БРИКС официально принял Алжир в качестве нового государства-члена, сообщила пресс-служба банка. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T08:40+0300
2025-05-22T08:40+0300
2025-05-22T08:40+0300
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ПЕКИН, 22 мая - ПРАЙМ. Новый банк развития (НБР) БРИКС официально принял Алжир в качестве нового государства-члена, сообщила пресс-служба банка. "Новый банк развития официально принял Алжир в качестве нового государства-члена", - говорится в сообщении на сайте банка. Пресс-служба также приводит слова главы НБР Дилмы Руссефф, которая заявила, что "Алжир играет важную роль не только в экономике Северной Африки, но и на глобальном уровне и, безусловно, внесет вклад в укрепление позиций Нового банка развития на международной финансовой арене". Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
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банки, финансы, алжир, пекин, северная африка, нбр
Экономика, Банки, Финансы, АЛЖИР, Пекин, СЕВЕРНАЯ АФРИКА, НБР
Алжир официально присоединился к банку БРИКС
Новый банк развития БРИКС принял Алжир в качестве нового государства-члена
ПЕКИН, 22 мая - ПРАЙМ. Новый банк развития (НБР) БРИКС официально принял Алжир в качестве нового государства-члена, сообщила пресс-служба банка.
"Новый банк развития официально принял Алжир в качестве нового государства-члена", - говорится в сообщении на сайте банка.
Пресс-служба также приводит слова главы НБР Дилмы Руссефф, которая заявила, что "Алжир играет важную роль не только в экономике Северной Африки, но и на глобальном уровне и, безусловно, внесет вклад в укрепление позиций Нового банка развития на международной финансовой арене".
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
Колумбия начала процесс присоединения к Новому банку развития БРИКС