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Аналитик объяснил, как биткоин достиг очередного исторического максимума - 22.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250522/analitik-857818099.html
Аналитик объяснил, как биткоин достиг очередного исторического максимума
Аналитик объяснил, как биткоин достиг очередного исторического максимума - 22.05.2025, ПРАЙМ
Аналитик объяснил, как биткоин достиг очередного исторического максимума
"Ралли" в биткоине, позволившее достичь исторического максимума цены, подстегнули институциональный спрос, ослабление доллара и японские облигации, заявил РИА... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T11:42+0300
2025-05-22T11:42+0300
экономика
финансы
рынок
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. "Ралли" в биткоине, позволившее достичь исторического максимума цены, подстегнули институциональный спрос, ослабление доллара и японские облигации, заявил РИА Новости ведущий аналитик Cifra Markets Александр Крайко. Прошедшей ночью стоимость биткоина (BTC) впервые в истории превысила отметку в 110 тысяч долларов, а за последний месяц на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин подорожал на 25%. К 11.04 мск биткоин дорожает на 3,91% за сутки - до 110 936 долларов. "Рост биткоина до исторического максимума — результат слаженного действия нескольких ключевых факторов. Во-первых, институциональный спрос продолжает поддерживать рынок, а ограниченное предложение биткоина усиливает дефицит. Как и ранее, крупные игроки покупают BTC, рассчитывая на долгосрочный рост", - пояснил Крайко. Во-вторых, доходность по японским облигациям обновила исторический максимум. Япония — крупнейший держатель гособлигаций США, а рост доходности японских облигаций делает американские менее привлекательными, добавил эксперт. Японские инвесторы начинают распродавать долг США, что приводит к росту доходности в США и тому, что рынок демонстрирует повышенную волатильность, а это давит на Федеральную резервную систему (ФРС) США, поясняет эксперт. Импульс к росту также дало снижение DXY (индекса доллара, курса к корзине валют шести стран - торговых партнеров США). Ослабление доллара стимулировало спрос на рисковые активы, и крипторынок, как правило, реагирует на такие изменения оперативно, рассказал аналитик. "Все это приближает нас к следующему циклу стимулирования. Рынок все активнее закладывает вероятность возобновления политики количественного смягчения. Каждый раз, когда начинается активная эмиссия фиатных валют, биткоин противопоставляет себя системе — с ограниченной эмиссией и прозрачными механизмами", - заключает эксперт.
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финансы, рынок, сша, япония, binance
Экономика, Финансы, Рынок, США, ЯПОНИЯ, Binance
11:42 22.05.2025
 
Аналитик объяснил, как биткоин достиг очередного исторического максимума

Аналитик Крайко: биткоин подорожал из-за ослабления доллара и японских облигаций

© Unsplash/Michael FörtschБиткоин
Биткоин
© Unsplash/Michael Förtsch
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. "Ралли" в биткоине, позволившее достичь исторического максимума цены, подстегнули институциональный спрос, ослабление доллара и японские облигации, заявил РИА Новости ведущий аналитик Cifra Markets Александр Крайко.
Прошедшей ночью стоимость биткоина (BTC) впервые в истории превысила отметку в 110 тысяч долларов, а за последний месяц на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин подорожал на 25%. К 11.04 мск биткоин дорожает на 3,91% за сутки - до 110 936 долларов.
"Рост биткоина до исторического максимума — результат слаженного действия нескольких ключевых факторов. Во-первых, институциональный спрос продолжает поддерживать рынок, а ограниченное предложение биткоина усиливает дефицит. Как и ранее, крупные игроки покупают BTC, рассчитывая на долгосрочный рост", - пояснил Крайко.
Во-вторых, доходность по японским облигациям обновила исторический максимум. Япония — крупнейший держатель гособлигаций США, а рост доходности японских облигаций делает американские менее привлекательными, добавил эксперт.
Японские инвесторы начинают распродавать долг США, что приводит к росту доходности в США и тому, что рынок демонстрирует повышенную волатильность, а это давит на Федеральную резервную систему (ФРС) США, поясняет эксперт.
Импульс к росту также дало снижение DXY (индекса доллара, курса к корзине валют шести стран - торговых партнеров США). Ослабление доллара стимулировало спрос на рисковые активы, и крипторынок, как правило, реагирует на такие изменения оперативно, рассказал аналитик.
"Все это приближает нас к следующему циклу стимулирования. Рынок все активнее закладывает вероятность возобновления политики количественного смягчения. Каждый раз, когда начинается активная эмиссия фиатных валют, биткоин противопоставляет себя системе — с ограниченной эмиссией и прозрачными механизмами", - заключает эксперт.
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
Стоимость биткоина достигла нового исторического максимума
Вчера, 21:08
 
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