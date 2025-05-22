https://1prime.ru/20250522/analitik-857818099.html

Аналитик объяснил, как биткоин достиг очередного исторического максимума

Аналитик объяснил, как биткоин достиг очередного исторического максимума - 22.05.2025, ПРАЙМ

Аналитик объяснил, как биткоин достиг очередного исторического максимума

"Ралли" в биткоине, позволившее достичь исторического максимума цены, подстегнули институциональный спрос, ослабление доллара и японские облигации, заявил РИА... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T11:42+0300

2025-05-22T11:42+0300

2025-05-22T11:42+0300

экономика

финансы

рынок

сша

япония

binance

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/74/841257459_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_09700699958c62a5c6bf34128fec086d.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. "Ралли" в биткоине, позволившее достичь исторического максимума цены, подстегнули институциональный спрос, ослабление доллара и японские облигации, заявил РИА Новости ведущий аналитик Cifra Markets Александр Крайко. Прошедшей ночью стоимость биткоина (BTC) впервые в истории превысила отметку в 110 тысяч долларов, а за последний месяц на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин подорожал на 25%. К 11.04 мск биткоин дорожает на 3,91% за сутки - до 110 936 долларов. "Рост биткоина до исторического максимума — результат слаженного действия нескольких ключевых факторов. Во-первых, институциональный спрос продолжает поддерживать рынок, а ограниченное предложение биткоина усиливает дефицит. Как и ранее, крупные игроки покупают BTC, рассчитывая на долгосрочный рост", - пояснил Крайко. Во-вторых, доходность по японским облигациям обновила исторический максимум. Япония — крупнейший держатель гособлигаций США, а рост доходности японских облигаций делает американские менее привлекательными, добавил эксперт. Японские инвесторы начинают распродавать долг США, что приводит к росту доходности в США и тому, что рынок демонстрирует повышенную волатильность, а это давит на Федеральную резервную систему (ФРС) США, поясняет эксперт. Импульс к росту также дало снижение DXY (индекса доллара, курса к корзине валют шести стран - торговых партнеров США). Ослабление доллара стимулировало спрос на рисковые активы, и крипторынок, как правило, реагирует на такие изменения оперативно, рассказал аналитик. "Все это приближает нас к следующему циклу стимулирования. Рынок все активнее закладывает вероятность возобновления политики количественного смягчения. Каждый раз, когда начинается активная эмиссия фиатных валют, биткоин противопоставляет себя системе — с ограниченной эмиссией и прозрачными механизмами", - заключает эксперт.

https://1prime.ru/20250521/bitkoin-857803444.html

сша

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рынок, сша, япония, binance