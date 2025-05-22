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Основные фондовые индексы АТР снижаются на статистике из Австралии и Японии - 22.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250522/atr-857809333.html
Основные фондовые индексы АТР снижаются на статистике из Австралии и Японии
Основные фондовые индексы АТР снижаются на статистике из Австралии и Японии - 22.05.2025, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы АТР снижаются на статистике из Австралии и Японии
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно торгуются в минусе после публикации статистики по экономике... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T08:15+0300
2025-05-22T08:15+0300
экономика
рынок
торги
индексы
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно торгуются в минусе после публикации статистики по экономике Австралии и Японии, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite слабо увеличивался - на 0,002%, до 3 387,63 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,43%, до 2 001,36 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,57%, до 23 692 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 1,15%, до 2 595,27 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,56%, до 8 339,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,05%, до 36 908,5 пункта. В четверг стала известна предварительная оценка композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии, показатель в мае снизился до 50,6 пункта с 51 пункта в апреле, при прогнозе аналитиков в 50,7 пункта. PMI услуг Австралии снизился в мае до 50,5 пункта с 51 пункта, промышленности - сохранился на уровне апреля в 51,7 пункта. При этом композитный PMI Японии в мае, по предварительной оценке, снизился до 49,8 пункта с 51,2 пункта в апреле, аналитики прогнозировали показатель на уровне 50,4 пункта. PMI услуг страны опустился в мае до 50,8 пункта с 52,4 пункта месяцем ранее, промышленности - вырос до 49 пунктов с 48,7 пункта в апреле.
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рынок, торги, индексы, австралия, япония, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, АВСТРАЛИЯ, ЯПОНИЯ, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
08:15 22.05.2025
 
Основные фондовые индексы АТР снижаются на статистике из Австралии и Японии

Биржи АТР преимущественно снижаются на статистике из Австралии и Японии

© AFP / Johannes Eisele!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае
!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© AFP / Johannes Eisele
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно торгуются в минусе после публикации статистики по экономике Австралии и Японии, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite слабо увеличивался - на 0,002%, до 3 387,63 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,43%, до 2 001,36 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,57%, до 23 692 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 1,15%, до 2 595,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,56%, до 8 339,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,05%, до 36 908,5 пункта.
В четверг стала известна предварительная оценка композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии, показатель в мае снизился до 50,6 пункта с 51 пункта в апреле, при прогнозе аналитиков в 50,7 пункта. PMI услуг Австралии снизился в мае до 50,5 пункта с 51 пункта, промышленности - сохранился на уровне апреля в 51,7 пункта.
При этом композитный PMI Японии в мае, по предварительной оценке, снизился до 49,8 пункта с 51,2 пункта в апреле, аналитики прогнозировали показатель на уровне 50,4 пункта. PMI услуг страны опустился в мае до 50,8 пункта с 52,4 пункта месяцем ранее, промышленности - вырос до 49 пунктов с 48,7 пункта в апреле.
Токийская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
Основные фондовые индексы АТР в среду преимущественно выросли
Вчера, 12:55
 
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