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"АвтоВАЗ" и Минпромторг обсудят прямое субсидирования скидок на авто - 22.05.2025, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" и Минпромторг обсудят прямое субсидирования скидок на авто
"АвтоВАЗ" и Минпромторг обсудят прямое субсидирования скидок на авто - 22.05.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" и Минпромторг обсудят прямое субсидирования скидок на авто
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" и Минпромторг России обсуждают введение механизма прямого субсидирования скидок на покупку автомобилей, сообщил... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T12:05+0300
2025-05-22T12:05+0300
бизнес
россия
минпромторг
автоваз
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" и Минпромторг России обсуждают введение механизма прямого субсидирования скидок на покупку автомобилей, сообщил вице-президент компании Сергей Громак. "Обсуждаем с Минпромторгом различные новые форматы мер поддержки спроса… как один из вариантов, который обсуждаем - это прямые субсидии автопроизводителям, которые будут транслироваться в скидки покупателям", - сказал Громак в ходе выступления в Совете Федерации. Он уточнил, что в таком случае автопроизводитель напрямую будет давать скидку покупателям, минуя завышенные проценты банков по кредитам.
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бизнес, россия, минпромторг, автоваз
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг, АвтоВАЗ
12:05 22.05.2025
 
"АвтоВАЗ" и Минпромторг обсудят прямое субсидирования скидок на авто

"АвтоВАЗ" и Минпромторг обсуждают введение прямого субсидирования скидок на авто

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПробка
Пробка - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" и Минпромторг России обсуждают введение механизма прямого субсидирования скидок на покупку автомобилей, сообщил вице-президент компании Сергей Громак.
"Обсуждаем с Минпромторгом различные новые форматы мер поддержки спроса… как один из вариантов, который обсуждаем - это прямые субсидии автопроизводителям, которые будут транслироваться в скидки покупателям", - сказал Громак в ходе выступления в Совете Федерации.
Он уточнил, что в таком случае автопроизводитель напрямую будет давать скидку покупателям, минуя завышенные проценты банков по кредитам.
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