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"АвтоВАЗ" и Минпромторг обсудят прямое субсидирования скидок на авто

"АвтоВАЗ" и Минпромторг обсудят прямое субсидирования скидок на авто - 22.05.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" и Минпромторг обсудят прямое субсидирования скидок на авто

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" и Минпромторг России обсуждают введение механизма прямого субсидирования скидок на покупку автомобилей, сообщил... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T12:05+0300

2025-05-22T12:05+0300

2025-05-22T12:05+0300

бизнес

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автоваз

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" и Минпромторг России обсуждают введение механизма прямого субсидирования скидок на покупку автомобилей, сообщил вице-президент компании Сергей Громак. "Обсуждаем с Минпромторгом различные новые форматы мер поддержки спроса… как один из вариантов, который обсуждаем - это прямые субсидии автопроизводителям, которые будут транслироваться в скидки покупателям", - сказал Громак в ходе выступления в Совете Федерации. Он уточнил, что в таком случае автопроизводитель напрямую будет давать скидку покупателям, минуя завышенные проценты банков по кредитам.

https://1prime.ru/20250520/rossiya-857738934.html

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бизнес, россия, минпромторг, автоваз