https://1prime.ru/20250522/avto-857823200.html

Минпромторг назвал число авто, реализованных на льготных условиях

Минпромторг назвал число авто, реализованных на льготных условиях - 22.05.2025, ПРАЙМ

Минпромторг назвал число авто, реализованных на льготных условиях

Порядка 55 тысяч автомобилей реализовано в России в январе-апреле по программам стимулирования спроса, объем скидок составил 15 миллиардов рублей, сообщил... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T12:57+0300

2025-05-22T12:57+0300

2025-05-22T12:57+0300

экономика

бизнес

россия

минпромторг

совет федерации

lada vision 4x4

https://cdnn.1prime.ru/img/83412/35/834123556_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_5a1ac81ef6b30c541c6e72c3cf276b3b.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Порядка 55 тысяч автомобилей реализовано в России в январе-апреле по программам стимулирования спроса, объем скидок составил 15 миллиардов рублей, сообщил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Тигран Парсаданян. "За счет всех наших льготных мер, в течение января-апреля текущего года мы уже поддержали продажи порядка 55 тысяч автомобилей, предоставили скидок на 15 миллиардов рублей", - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации. Он уточнил, что более 70% от этих автомобилей приходится на высоколокализованный бренд Lada. Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей ДФО - 25%. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а кроме того, распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в субъектах ДФО. В мае Минпромторг РФ расширил действие программы подпрограммой "Семейной автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан, с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой 10% могут семьи по всей РФ, имеющие трех и более детей. Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%.

https://1prime.ru/20250522/avto-857820141.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, минпромторг, совет федерации, lada vision 4x4