https://1prime.ru/20250522/avto-857823200.html
Минпромторг назвал число авто, реализованных на льготных условиях
Минпромторг назвал число авто, реализованных на льготных условиях - 22.05.2025, ПРАЙМ
Минпромторг назвал число авто, реализованных на льготных условиях
Порядка 55 тысяч автомобилей реализовано в России в январе-апреле по программам стимулирования спроса, объем скидок составил 15 миллиардов рублей, сообщил... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T12:57+0300
2025-05-22T12:57+0300
2025-05-22T12:57+0300
экономика
бизнес
россия
минпромторг
совет федерации
lada vision 4x4
https://cdnn.1prime.ru/img/83412/35/834123556_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_5a1ac81ef6b30c541c6e72c3cf276b3b.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Порядка 55 тысяч автомобилей реализовано в России в январе-апреле по программам стимулирования спроса, объем скидок составил 15 миллиардов рублей, сообщил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Тигран Парсаданян. "За счет всех наших льготных мер, в течение января-апреля текущего года мы уже поддержали продажи порядка 55 тысяч автомобилей, предоставили скидок на 15 миллиардов рублей", - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации. Он уточнил, что более 70% от этих автомобилей приходится на высоколокализованный бренд Lada. Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей ДФО - 25%. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а кроме того, распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в субъектах ДФО. В мае Минпромторг РФ расширил действие программы подпрограммой "Семейной автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан, с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой 10% могут семьи по всей РФ, имеющие трех и более детей. Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%.
https://1prime.ru/20250522/avto-857820141.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83412/35/834123556_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_8cfd40b71acd74901a21fc3aa86716ab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, минпромторг, совет федерации, lada vision 4x4
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг, Совет Федерации, Lada Vision 4x4
Минпромторг назвал число авто, реализованных на льготных условиях
Порядка 55 тысяч авто реализовано в России в январе-апреле на льготных условиях
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Порядка 55 тысяч автомобилей реализовано в России в январе-апреле по программам стимулирования спроса, объем скидок составил 15 миллиардов рублей, сообщил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Тигран Парсаданян.
"За счет всех наших льготных мер, в течение января-апреля текущего года мы уже поддержали продажи порядка 55 тысяч автомобилей, предоставили скидок на 15 миллиардов рублей", - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации.
Он уточнил, что более 70% от этих автомобилей приходится на высоколокализованный бренд Lada.
Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей ДФО - 25%.
Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а кроме того, распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в субъектах ДФО.
В мае Минпромторг РФ расширил действие программы подпрограммой "Семейной автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан, с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой 10% могут семьи по всей РФ, имеющие трех и более детей.
Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%.
"АвтоВАЗ" и Минпромторг обсудят прямое субсидирования скидок на авто