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Минпромторг назвал число авто, реализованных на льготных условиях - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Минпромторг назвал число авто, реализованных на льготных условиях
Минпромторг назвал число авто, реализованных на льготных условиях - 22.05.2025, ПРАЙМ
Минпромторг назвал число авто, реализованных на льготных условиях
Порядка 55 тысяч автомобилей реализовано в России в январе-апреле по программам стимулирования спроса, объем скидок составил 15 миллиардов рублей, сообщил... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T12:57+0300
2025-05-22T12:57+0300
экономика
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минпромторг
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Порядка 55 тысяч автомобилей реализовано в России в январе-апреле по программам стимулирования спроса, объем скидок составил 15 миллиардов рублей, сообщил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Тигран Парсаданян. "За счет всех наших льготных мер, в течение января-апреля текущего года мы уже поддержали продажи порядка 55 тысяч автомобилей, предоставили скидок на 15 миллиардов рублей", - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации. Он уточнил, что более 70% от этих автомобилей приходится на высоколокализованный бренд Lada. Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей ДФО - 25%. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а кроме того, распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в субъектах ДФО. В мае Минпромторг РФ расширил действие программы подпрограммой "Семейной автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан, с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой 10% могут семьи по всей РФ, имеющие трех и более детей. Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%.
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бизнес, россия, минпромторг, совет федерации, lada vision 4x4
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг, Совет Федерации, Lada Vision 4x4
12:57 22.05.2025
 
Минпромторг назвал число авто, реализованных на льготных условиях

Порядка 55 тысяч авто реализовано в России в январе-апреле на льготных условиях

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота мегамолла "ТрансТехСервис"в Казани
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Порядка 55 тысяч автомобилей реализовано в России в январе-апреле по программам стимулирования спроса, объем скидок составил 15 миллиардов рублей, сообщил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Тигран Парсаданян.
"За счет всех наших льготных мер, в течение января-апреля текущего года мы уже поддержали продажи порядка 55 тысяч автомобилей, предоставили скидок на 15 миллиардов рублей", - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации.
Он уточнил, что более 70% от этих автомобилей приходится на высоколокализованный бренд Lada.
Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей ДФО - 25%.
Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а кроме того, распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в субъектах ДФО.
В мае Минпромторг РФ расширил действие программы подпрограммой "Семейной автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан, с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой 10% могут семьи по всей РФ, имеющие трех и более детей.
Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%.
Пробка - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
"АвтоВАЗ" и Минпромторг обсудят прямое субсидирования скидок на авто
12:05
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМинпромторгСовет ФедерацииLada Vision 4x4
 
 
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