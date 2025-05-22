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"АвтоВАЗ" готовит предложения по субсидированию скидок на автомобили

"АвтоВАЗ" готовит предложения по субсидированию скидок на автомобили - 22.05.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" готовит предложения по субсидированию скидок на автомобили

Предложения по механизму прямого субсидирования скидок на покупку автомобиля готовит "АвтоВАЗ", Минпромторг рассмотрит их при поступлении, сообщили РИА Новости... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T15:02+0300

2025-05-22T15:02+0300

2025-05-22T15:02+0300

экономика

бизнес

россия

автоваз

минпромторг

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Предложения по механизму прямого субсидирования скидок на покупку автомобиля готовит "АвтоВАЗ", Минпромторг рассмотрит их при поступлении, сообщили РИА Новости в министерстве. Ранее в четверг вице-президент "АвтоВАЗа" Сергей Громак заявил, что компания совместно с Минпромторгом обсуждают введение механизма прямого субсидирования скидок на покупку автомобилей, который позволит автопроизводителю давать покупателям скидку, минуя завышенные проценты банков по кредитам. "Предложения по такому механизму формируются "АвтоВАЗом". Минпромторг России рассмотрит их в установленном порядке в случае поступления в ведомство", - сообщили в министерстве.

https://1prime.ru/20250522/avto-857823200.html

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бизнес, россия, автоваз, минпромторг