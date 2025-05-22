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Фондовые индексы АТР сократились вслед за биржами США
Фондовые индексы АТР сократились вслед за биржами США - 22.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР сократились вслед за биржами США
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись снижением на фоне ухода инвесторов от риска в США и макростатистики,... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T12:51+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись снижением на фоне ухода инвесторов от риска в США и макростатистики, свидетельствуют данные бирж. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,22% - до 3 380,19 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,95%, до 1 991,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,19%, до 23 544,31 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 1,22% - до 2 593,67 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,45%, до 8 348,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,84%, до 36 985,87 пункта. Инвесторы Азии обратили внимание на динамику рынков США. В среду основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись в минусе, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, уменьшился на 1,41%. Инвесторы оценили и вышедшую ранее в четверг макростатистику. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии, по предварительной оценке, в мае снизился до 50,6 пункта с 51 пункта в апреле, аналитики ожидали снижения лишь до 50,7 пункта. PMI услуг Австралии снизился до 50,5 пункта с 51 пункта, промышленности – остался на уровне апреля в 51,7 пункта (ожидались уровни в 50,7 пункта и 51,4 пункта соответственно). Композитный PMI Японии в мае, по предварительной оценке, снизился до 49,8 пункта с 51,2 пункта в апреле, аналитики прогнозировали показатель на уровне 50,4 пункта. PMI услуг страны уменьшился до 50,8 пункта с 52,4 месяцем ранее, промышленности – вырос до 49 пунктов с 48,7 пункта в апреле, прогнозы составляли 51,2 пункта и 49 пунктов соответственно.
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рынок, индексы, сша, австралия, москва, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Индексы, США, АВСТРАЛИЯ, МОСКВА, Nasdaq Composite
Фондовые индексы АТР сократились вслед за биржами США
Биржи АТР закрылись снижением на фоне ухода инвесторов от риска в США
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись снижением на фоне ухода инвесторов от риска в США и макростатистики, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,22% - до 3 380,19 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,95%, до 1 991,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,19%, до 23 544,31 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 1,22% - до 2 593,67 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,45%, до 8 348,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,84%, до 36 985,87 пункта.
Инвесторы Азии обратили внимание на динамику рынков США. В среду основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись в минусе, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, уменьшился на 1,41%.
Инвесторы оценили и вышедшую ранее в четверг макростатистику. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии, по предварительной оценке, в мае снизился до 50,6 пункта с 51 пункта в апреле, аналитики ожидали снижения лишь до 50,7 пункта. PMI услуг Австралии снизился до 50,5 пункта с 51 пункта, промышленности – остался на уровне апреля в 51,7 пункта (ожидались уровни в 50,7 пункта и 51,4 пункта соответственно).
Композитный PMI Японии в мае, по предварительной оценке, снизился до 49,8 пункта с 51,2 пункта в апреле, аналитики прогнозировали показатель на уровне 50,4 пункта. PMI услуг страны уменьшился до 50,8 пункта с 52,4 месяцем ранее, промышленности – вырос до 49 пунктов с 48,7 пункта в апреле, прогнозы составляли 51,2 пункта и 49 пунктов соответственно.
Основные фондовые индексы АТР снижаются на статистике из Австралии и Японии