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Биржи США колеблются на опасениях роста бюджетного дефицита страны - 22.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250522/birzhi-857836953.html
Биржи США колеблются на опасениях роста бюджетного дефицита страны
Биржи США колеблются на опасениях роста бюджетного дефицита страны - 22.05.2025, ПРАЙМ
Биржи США колеблются на опасениях роста бюджетного дефицита страны
Основные фондовые индексы США в четверг не демонстрируют единой динамики на опасениях увеличения бюджетного дефицита страны после принятия законопроекта о... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T18:54+0300
2025-05-22T18:54+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг не демонстрируют единой динамики на опасениях увеличения бюджетного дефицита страны после принятия законопроекта о налоговых льготах и сокращении федеральных расходов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.44 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,11% - до 41 908,2 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,6%, до 18 986,86 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,14% - до 5 852,58 пункта. Минутами ранее индексы преимущественно опускались. Ранее в четверг президент США Дональд Трамп призвал сенат как можно скорее одобрить принятый палатой представителей законопроект о налоговых льготах и сокращении федеральных расходов. Согласно тексту, законопроект предусматривает налоговые сокращения на сумму более 5 триллионов долларов, включая продление налоговых послаблений 2017 года, отмену налога на чаевые, сверхурочную оплату и процентов по автокредитам. По мнению аналитиков, отрицательная динамика фондовых индексов обусловлена неопределенностью вокруг фискальной политики США. Эксперты опасаются, что вступление в силу положений законопроекта о налоговых льготах и сокращении федеральных расходов может привести к росту доходности облигаций и удорожанию кредитов, из-за чего бюджетный дефицит страны увеличится. "Волатильность на рынке возобновилась на фоне новой неопределенности, связанной с торговой политикой и налогово-бюджетными перспективами", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика UBS Global Wealth Management Марка Хафеле (Mark Haefele). Он также отмечает, что рыночная волатильность может сохраняться на фоне повышенной доходности облигаций, неопределенности вокруг пошлин и рисков бюджетного дефицита, которые находятся в центре внимания участников рынка. Кроме того, в четверг участники рынка могут оценивать макроэкономическую статистику по США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 17 мая снизилось - на 2 тысячи, до 227 тысяч, вопреки прогнозам роста до 230 тысяч. Также количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в апреле неожиданно сократилось на 0,5% по сравнению с показателем марта - до 4 миллионов. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя - до 4,1 миллиона сделок.
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сша, рынок, dow jones, ubs, nasdaq composite
Экономика, США, Рынок, Dow Jones, UBS, Nasdaq Composite
18:54 22.05.2025
 
Биржи США колеблются на опасениях роста бюджетного дефицита страны

Фондовые индексы США колеблются на опасениях роста бюджетного дефицита страны

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкФондовые индексы США
Фондовые индексы США - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Джина Мун
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг не демонстрируют единой динамики на опасениях увеличения бюджетного дефицита страны после принятия законопроекта о налоговых льготах и сокращении федеральных расходов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 18.44 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,11% - до 41 908,2 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,6%, до 18 986,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,14% - до 5 852,58 пункта. Минутами ранее индексы преимущественно опускались.
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп призвал сенат как можно скорее одобрить принятый палатой представителей законопроект о налоговых льготах и сокращении федеральных расходов. Согласно тексту, законопроект предусматривает налоговые сокращения на сумму более 5 триллионов долларов, включая продление налоговых послаблений 2017 года, отмену налога на чаевые, сверхурочную оплату и процентов по автокредитам.
Биржи
Фондовые индексы АТР сократились вслед за биржами США
12:51
По мнению аналитиков, отрицательная динамика фондовых индексов обусловлена неопределенностью вокруг фискальной политики США. Эксперты опасаются, что вступление в силу положений законопроекта о налоговых льготах и сокращении федеральных расходов может привести к росту доходности облигаций и удорожанию кредитов, из-за чего бюджетный дефицит страны увеличится.
"Волатильность на рынке возобновилась на фоне новой неопределенности, связанной с торговой политикой и налогово-бюджетными перспективами", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика UBS Global Wealth Management Марка Хафеле (Mark Haefele). Он также отмечает, что рыночная волатильность может сохраняться на фоне повышенной доходности облигаций, неопределенности вокруг пошлин и рисков бюджетного дефицита, которые находятся в центре внимания участников рынка.
Кроме того, в четверг участники рынка могут оценивать макроэкономическую статистику по США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 17 мая снизилось - на 2 тысячи, до 227 тысяч, вопреки прогнозам роста до 230 тысяч.
Также количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в апреле неожиданно сократилось на 0,5% по сравнению с показателем марта - до 4 миллионов. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя - до 4,1 миллиона сделок.
 
ЭкономикаСШАРынокDow JonesUBSNasdaq Composite
 
 
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