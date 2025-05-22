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Биржи США колеблются на опасениях роста бюджетного дефицита страны
Биржи США колеблются на опасениях роста бюджетного дефицита страны - 22.05.2025, ПРАЙМ
Биржи США колеблются на опасениях роста бюджетного дефицита страны
Основные фондовые индексы США в четверг не демонстрируют единой динамики на опасениях увеличения бюджетного дефицита страны после принятия законопроекта о... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T18:54+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг не демонстрируют единой динамики на опасениях увеличения бюджетного дефицита страны после принятия законопроекта о налоговых льготах и сокращении федеральных расходов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.44 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,11% - до 41 908,2 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,6%, до 18 986,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,14% - до 5 852,58 пункта. Минутами ранее индексы преимущественно опускались. Ранее в четверг президент США Дональд Трамп призвал сенат как можно скорее одобрить принятый палатой представителей законопроект о налоговых льготах и сокращении федеральных расходов. Согласно тексту, законопроект предусматривает налоговые сокращения на сумму более 5 триллионов долларов, включая продление налоговых послаблений 2017 года, отмену налога на чаевые, сверхурочную оплату и процентов по автокредитам. По мнению аналитиков, отрицательная динамика фондовых индексов обусловлена неопределенностью вокруг фискальной политики США. Эксперты опасаются, что вступление в силу положений законопроекта о налоговых льготах и сокращении федеральных расходов может привести к росту доходности облигаций и удорожанию кредитов, из-за чего бюджетный дефицит страны увеличится. "Волатильность на рынке возобновилась на фоне новой неопределенности, связанной с торговой политикой и налогово-бюджетными перспективами", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика UBS Global Wealth Management Марка Хафеле (Mark Haefele). Он также отмечает, что рыночная волатильность может сохраняться на фоне повышенной доходности облигаций, неопределенности вокруг пошлин и рисков бюджетного дефицита, которые находятся в центре внимания участников рынка. Кроме того, в четверг участники рынка могут оценивать макроэкономическую статистику по США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 17 мая снизилось - на 2 тысячи, до 227 тысяч, вопреки прогнозам роста до 230 тысяч. Также количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в апреле неожиданно сократилось на 0,5% по сравнению с показателем марта - до 4 миллионов. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя - до 4,1 миллиона сделок.
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сша, рынок, dow jones, ubs, nasdaq composite
Экономика, США, Рынок, Dow Jones, UBS, Nasdaq Composite
Биржи США колеблются на опасениях роста бюджетного дефицита страны
Фондовые индексы США колеблются на опасениях роста бюджетного дефицита страны
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг не демонстрируют единой динамики на опасениях увеличения бюджетного дефицита страны после принятия законопроекта о налоговых льготах и сокращении федеральных расходов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 18.44 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,11% - до 41 908,2 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,6%, до 18 986,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,14% - до 5 852,58 пункта. Минутами ранее индексы преимущественно опускались.
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп призвал сенат как можно скорее одобрить принятый палатой представителей законопроект о налоговых льготах и сокращении федеральных расходов. Согласно тексту, законопроект предусматривает налоговые сокращения на сумму более 5 триллионов долларов, включая продление налоговых послаблений 2017 года, отмену налога на чаевые, сверхурочную оплату и процентов по автокредитам.
Фондовые индексы АТР сократились вслед за биржами США
По мнению аналитиков, отрицательная динамика фондовых индексов обусловлена неопределенностью вокруг фискальной политики США. Эксперты опасаются, что вступление в силу положений законопроекта о налоговых льготах и сокращении федеральных расходов может привести к росту доходности облигаций и удорожанию кредитов, из-за чего бюджетный дефицит страны увеличится.
"Волатильность на рынке возобновилась на фоне новой неопределенности, связанной с торговой политикой и налогово-бюджетными перспективами", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика UBS Global Wealth Management Марка Хафеле (Mark Haefele). Он также отмечает, что рыночная волатильность может сохраняться на фоне повышенной доходности облигаций, неопределенности вокруг пошлин и рисков бюджетного дефицита, которые находятся в центре внимания участников рынка.
Кроме того, в четверг участники рынка могут оценивать макроэкономическую статистику по США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 17 мая снизилось - на 2 тысячи, до 227 тысяч, вопреки прогнозам роста до 230 тысяч.
Также количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в апреле неожиданно сократилось на 0,5% по сравнению с показателем марта - до 4 миллионов. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя - до 4,1 миллиона сделок.