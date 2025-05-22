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Биржи Европы снизились после выхода внутренней статистики
Биржи Европы снизились после выхода внутренней статистики - 22.05.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы снизились после выхода внутренней статистики
Основные фондовые индексы Европы завершили четверг в минусе после публикации макростатистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T19:51+0300
2025-05-22T19:51+0300
2025-05-22T19:51+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили четверг в минусе после публикации макростатистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 сократился на 0,54% - до 8 739,26 пункта, французский CAC 40 - на 0,58%, до 7 864,44 пункта, немецкий DAX - на 0,51% - до 23 999,17 пункта. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в мае снизился до 49,5 пункта с 50,4 пункта в апреле, что стало минимальным за шесть месяцев значением. Аналитики при этом ждали небольшого роста показателя. Кроме того, индекс в сфере услуг сократился до минимума за 16 месяцев в 48,9 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее. PMI в промышленности, согласно предварительным данным, вырос до 49,4 пункта с 49 пунктов месяцем ранее, это максимальное за 33 месяца значения. Также в четверг исследовательский институт IFO опубликовал данные об индексе делового климата в Германии, который в мае увеличился до 87,5 пункта с 86,9 пункта месяцем ранее, что практически совпало с прогнозом.
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рынок, индексы, европа, германия, dax
Экономика, Рынок, Индексы, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, DAX
Биржи Европы снизились после выхода внутренней статистики
Фондовые индексы Европы снизились после выхода внутренней статистики
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили четверг в минусе после публикации макростатистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 сократился на 0,54% - до 8 739,26 пункта, французский CAC 40 - на 0,58%, до 7 864,44 пункта, немецкий DAX - на 0,51% - до 23 999,17 пункта.
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в мае снизился до 49,5 пункта с 50,4 пункта в апреле, что стало минимальным за шесть месяцев значением. Аналитики при этом ждали небольшого роста показателя.
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Кроме того, индекс в сфере услуг сократился до минимума за 16 месяцев в 48,9 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее. PMI в промышленности, согласно предварительным данным, вырос до 49,4 пункта с 49 пунктов месяцем ранее, это максимальное за 33 месяца значения.
Также в четверг исследовательский институт IFO опубликовал данные об индексе делового климата в Германии, который в мае увеличился до 87,5 пункта с 86,9 пункта месяцем ранее, что практически совпало с прогнозом.