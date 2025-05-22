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Стоимость биткоина достигла нового исторического максимума - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Стоимость биткоина достигла нового исторического максимума
Стоимость биткоина достигла нового исторического максимума - 22.05.2025, ПРАЙМ
Стоимость биткоина достигла нового исторического максимума
Стоимость биткоина в четверг растет более чем на 4%, показатель обновил исторический максимум, приблизившись к отметке в 112 тысяч долларов, следует из данных... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T21:25+0300
2025-05-22T21:25+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг растет более чем на 4%, показатель обновил исторический максимум, приблизившись к отметке в 112 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.12 мск дорожал на 4,26% за сутки - до 111 399,5 долларов. Максимально криптовалюта дорожала до 111 980 долларов, что стало новым рекордом. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 4,27% - в среднем до 111 419,57 доллара. Динамика также приводится за сутки. В конце января стоимость биткоина достигла исторического максимума в 109 588 долларов, затем показатель начал снижаться и в апреле опускался ниже 75 тысяч долларов. А в ночь на четверг стоимость криптовалюты впервые превысила значение в 110 тысяч долларов. По мнению рыночного аналитика IG Australia Тони Сикамора (Tony Sycamore), которого цитирует агентство Блумберг, новые рекорды стоимости биткоина указывают, что ее снижение в апреле было "коррекцией в рамках "бычьего" рынка". "Для того чтобы запустить следующий подъем к 125 тысячам долларов, необходимо устойчивое сохранение стоимости выше 110 тысяч долларов", - добавил он.
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биткоин
Криптовалюта, Биткоин
21:25 22.05.2025
 
Стоимость биткоина достигла нового исторического максимума

Стоимость биткоина достигла нового исторического максимума, приблизившись к $112 тысяч

© Unsplash/KanchanaraКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг растет более чем на 4%, показатель обновил исторический максимум, приблизившись к отметке в 112 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.12 мск дорожал на 4,26% за сутки - до 111 399,5 долларов. Максимально криптовалюта дорожала до 111 980 долларов, что стало новым рекордом.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 4,27% - в среднем до 111 419,57 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Биткоин
Аналитик объяснил, как биткоин достиг очередного исторического максимума
11:42
В конце января стоимость биткоина достигла исторического максимума в 109 588 долларов, затем показатель начал снижаться и в апреле опускался ниже 75 тысяч долларов. А в ночь на четверг стоимость криптовалюты впервые превысила значение в 110 тысяч долларов.
По мнению рыночного аналитика IG Australia Тони Сикамора (Tony Sycamore), которого цитирует агентство Блумберг, новые рекорды стоимости биткоина указывают, что ее снижение в апреле было "коррекцией в рамках "бычьего" рынка".
"Для того чтобы запустить следующий подъем к 125 тысячам долларов, необходимо устойчивое сохранение стоимости выше 110 тысяч долларов", - добавил он.
 
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