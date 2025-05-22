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В "Деловой России" оценили роль малого и среднего бизнеса в экономике
В "Деловой России" оценили роль малого и среднего бизнеса в экономике - 22.05.2025, ПРАЙМ
В "Деловой России" оценили роль малого и среднего бизнеса в экономике
Малый и средний бизнес (МСБ) России может стать опорой отечественной экономики в текущих условиях, при этом важнейшим направлением должно стать международное... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T16:45+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Малый и средний бизнес (МСБ) России может стать опорой отечественной экономики в текущих условиях, при этом важнейшим направлением должно стать международное сотрудничество, заявил РИА Новости член совета "Деловой России" Андрей Глушкин. "В условиях внешнеэкономических ограничений именно малый и средний бизнес может стать опорой отечественной экономики, внедряя инновации, налаживая внутренние производственные цепочки и стремясь к самостоятельному выходу на внешние рынки", - сказал он. По его словам, "для роста и стабильности МСБ недостаточно только его активности внутри России". "Важнейшим направлением в деятельности МСБ должно стать международное сотрудничество", - заметил собеседник агентства. "Взаимодействие с предпринимателями из других стран откроет возможности для обмена технологиями, расширения экспортных каналов, привлечения инвестиций и интеграции в глобальные цепочки поставок", - добавил Глушкин. "Неудивительно, что в нынешнем году в рамках Петербургского международного экономического форума - в стартовый день - будет проведен День международной кооперации малого и среднего предпринимательства", - заключил член совета "Деловой России". ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главной темой Петербургского международного экономического форума в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, москва, бизнес
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Бизнес
В "Деловой России" оценили роль малого и среднего бизнеса в экономике
"Деловая Россия": малый и средний бизнес может стать опорой экономики
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Малый и средний бизнес (МСБ) России может стать опорой отечественной экономики в текущих условиях, при этом важнейшим направлением должно стать международное сотрудничество, заявил РИА Новости член совета "Деловой России" Андрей Глушкин.
"В условиях внешнеэкономических ограничений именно малый и средний бизнес может стать опорой отечественной экономики, внедряя инновации, налаживая внутренние производственные цепочки и стремясь к самостоятельному выходу на внешние рынки", - сказал он.
По его словам, "для роста и стабильности МСБ недостаточно только его активности внутри России". "Важнейшим направлением в деятельности МСБ должно стать международное сотрудничество", - заметил собеседник агентства.
"Взаимодействие с предпринимателями из других стран откроет возможности для обмена технологиями, расширения экспортных каналов, привлечения инвестиций и интеграции в глобальные цепочки поставок", - добавил Глушкин.
"Неудивительно, что в нынешнем году в рамках Петербургского международного экономического форума - в стартовый день - будет проведен День международной кооперации малого и среднего предпринимательства", - заключил член совета "Деловой России".
ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главной темой Петербургского международного экономического форума в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".
РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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