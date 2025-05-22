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Блохин: Мосбиржа не ставит самоцелью расширение торгов до формата 24 на 7

Блохин: Мосбиржа не ставит самоцелью расширение торгов до формата 24 на 7 - 22.05.2025, ПРАЙМ

Блохин: Мосбиржа не ставит самоцелью расширение торгов до формата 24 на 7

Московская биржа не ставит самоцелью расширение торгов до формата 24 на 7, заявил управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин. | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T11:36+0300

2025-05-22T11:36+0300

2025-05-22T11:36+0300

экономика

рынок

россия

мосбиржа

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - ПРАЙМ. Московская биржа не ставит самоцелью расширение торгов до формата 24 на 7, заявил управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин. "У нас нет самоцели расширения торгов до 24 на 7... Мы к этому готовимся и морально, и технически, и безусловно понимаем, что это будет достаточно существенная инвестиция и достаточно существенные инфраструктурные изменения для нас и для участников рынка", - сказал он, выступая на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XVI. По его словам, в вопросе расширения времени торгов биржа не будет принимать резких решений. "Мы будем это обсуждать с участниками, мы будем это обсуждать с конечным инвестором. Безусловно, регулятор тут имеет финальное решение. Но если будет спрос, если будет договоренность с индустрией, мы в дальнейшем будем расширять время торгов", - сказал он. Директор по фондовому рынку Мосбиржи отметил, что своей ключевой задачей биржа видит расширение линейки доступных инструментов и будет делать для этого необходимые дополнения с точки зрения ликвидности. "Целевая наша картина, к которой мы хотим прийти в итоге, и это будет достаточно в ближайшее время - что все инструменты должны торговаться во всех сессиях. Это просто будет проще, а наша задача как биржи - обеспечить ликвидность, обеспечить соответственно отсутствие какой-либо излишней волатильности и ценового шока", - заключил он. Московская биржа 1 марта 2025 года запустила на рынке акций торги выходного дня в экспериментальном режиме.

https://1prime.ru/20250522/mosbirzha--857814670.html

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рынок, россия, мосбиржа