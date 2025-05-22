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Китай призвал укреплять торгово-экономическое сотрудничество с БРИКС - 22.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Китай призвал укреплять торгово-экономическое сотрудничество с БРИКС
Китай призвал укреплять торгово-экономическое сотрудничество с БРИКС - 22.05.2025, ПРАЙМ
Китай призвал укреплять торгово-экономическое сотрудничество с БРИКС
Важность укрепления торгово-экономического сотрудничества между странами БРИКС становится более очевидной на фоне нынешней напряженности в глобальной торговле,... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T08:55+0300
2025-05-22T08:55+0300
экономика
пекин
китай
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ПЕКИН, 22 мая - ПРАЙМ. Важность укрепления торгово-экономического сотрудничества между странами БРИКС становится более очевидной на фоне нынешней напряженности в глобальной торговле, заявила заместитель представителя министерства коммерции КНР на международных торговых переговорах Ли Юнцзe, выступая на встрече глав торгово-экономических ведомств стран БРИКС в Бразилии. "На фоне нынешней напряженной ситуации в глобальной торговле важность укрепления торгово-экономического сотрудничества между странами БРИКС становится еще более очевидной", - сказала Ли Юнцзе, слова которой приводит сайт минкоммерции. Она также указала на необходимость усиливать координацию позиций, отстаивать многостороннюю торговую систему, основанную на правилах и с Всемирной торговой организацией в качестве ядра. "(Необходимо - ред.) твердо выступать против односторонних действий и протекционизма, последовательно продвигать либерализацию и упрощение торговли и инвестиций, а также строить открытую мировую экономику", - сказала Ли Юнцзe.
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пекин, китай, бразилия, вто
Экономика, Пекин, КИТАЙ, БРАЗИЛИЯ, ВТО
08:55 22.05.2025
 
Китай призвал укреплять торгово-экономическое сотрудничество с БРИКС

Юнцзе: важность укрепления торговли между странами БРИКС становится очевидной

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ПЕКИН, 22 мая - ПРАЙМ. Важность укрепления торгово-экономического сотрудничества между странами БРИКС становится более очевидной на фоне нынешней напряженности в глобальной торговле, заявила заместитель представителя министерства коммерции КНР на международных торговых переговорах Ли Юнцзe, выступая на встрече глав торгово-экономических ведомств стран БРИКС в Бразилии.
"На фоне нынешней напряженной ситуации в глобальной торговле важность укрепления торгово-экономического сотрудничества между странами БРИКС становится еще более очевидной", - сказала Ли Юнцзе, слова которой приводит сайт минкоммерции.
Она также указала на необходимость усиливать координацию позиций, отстаивать многостороннюю торговую систему, основанную на правилах и с Всемирной торговой организацией в качестве ядра.
"(Необходимо - ред.) твердо выступать против односторонних действий и протекционизма, последовательно продвигать либерализацию и упрощение торговли и инвестиций, а также строить открытую мировую экономику", - сказала Ли Юнцзe.
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