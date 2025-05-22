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Китай призвал укреплять торгово-экономическое сотрудничество с БРИКС

Китай призвал укреплять торгово-экономическое сотрудничество с БРИКС - 22.05.2025, ПРАЙМ

Китай призвал укреплять торгово-экономическое сотрудничество с БРИКС

Важность укрепления торгово-экономического сотрудничества между странами БРИКС становится более очевидной на фоне нынешней напряженности в глобальной торговле,... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T08:55+0300

2025-05-22T08:55+0300

2025-05-22T08:55+0300

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ПЕКИН, 22 мая - ПРАЙМ. Важность укрепления торгово-экономического сотрудничества между странами БРИКС становится более очевидной на фоне нынешней напряженности в глобальной торговле, заявила заместитель представителя министерства коммерции КНР на международных торговых переговорах Ли Юнцзe, выступая на встрече глав торгово-экономических ведомств стран БРИКС в Бразилии. "На фоне нынешней напряженной ситуации в глобальной торговле важность укрепления торгово-экономического сотрудничества между странами БРИКС становится еще более очевидной", - сказала Ли Юнцзе, слова которой приводит сайт минкоммерции. Она также указала на необходимость усиливать координацию позиций, отстаивать многостороннюю торговую систему, основанную на правилах и с Всемирной торговой организацией в качестве ядра. "(Необходимо - ред.) твердо выступать против односторонних действий и протекционизма, последовательно продвигать либерализацию и упрощение торговли и инвестиций, а также строить открытую мировую экономику", - сказала Ли Юнцзe.

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