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СМИ: Британия изменит оборонную стратегию с опорой на БПЛА

СМИ: Британия изменит оборонную стратегию с опорой на БПЛА - 22.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: Британия изменит оборонную стратегию с опорой на БПЛА

Великобритания планирует изменить оборонную стратегию вооруженных сил с опорой на новую формулу "20-40-40", основу которой составят БПЛА, пишет издание Times со | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T01:56+0300

2025-05-22T01:56+0300

2025-05-22T01:56+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Великобритания планирует изменить оборонную стратегию вооруженных сил с опорой на новую формулу "20-40-40", основу которой составят БПЛА, пишет издание Times со ссылкой на источник в минобороны королевства. Ранее телеканал ITV со ссылкой на источники сообщил, что британский обзор стратегический обороны (SDR) будет опубликован в июне. "В стратегическом оборонном обзоре будет изложен новый способ ведения боя, известный как "20-40-40", который направлен на сокращение потерь войск. Это "стремление к автономии" станет частью инновационных планов, которые составят значительную часть обзора, разрабатываемого почти год", - говорится в статье. По словам источника, первые 20% боеспособности по новой формуле составят танки и прочая тяжелая бронетехника в сочетании с пехотой - они будут находиться на наиболее дальнем расстоянии от линии фронта. Находящиеся перед ними 40% будут состоять из дронов-камикадзе и прочих "одноразовых" вооружений, управляемых личным составом поодаль. Оставшиеся же 40%, которые расположатся наиболее близко к линии соприкосновения, включат в себя "многоразовые" в использовании разведывательные и ударные БПЛА - такие, как MQ-9 Reaper. Отмечается, что на пересмотр оборонной стратегии оказал влияние украинский конфликт, а также "опасения по поводу того, что российские солдаты станут гораздо более способными и закаленными в боях". Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

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