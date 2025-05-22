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В Бурятии директора строительной фирмы будут судить за хищение

В Бурятии директора строительной фирмы будут судить за хищение - 22.05.2025, ПРАЙМ

В Бурятии директора строительной фирмы будут судить за хищение

Директора строительной фирмы будут судить в Бурятии за хищение 195 миллионов рублей при реконструкции театра кукол "Ульгэр", сообщила прокуратура республики. | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T06:43+0300

2025-05-22T06:43+0300

2025-05-22T06:43+0300

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УЛАН-УДЭ, 22 мая - ПРАЙМ. Директора строительной фирмы будут судить в Бурятии за хищение 195 миллионов рублей при реконструкции театра кукол "Ульгэр", сообщила прокуратура республики. По данным надзорного ведомства, выявлены нарушения законодательства в рамках реализации национального проекта "Культура". "Установлено, что при проведении реконструкции театра кукол "Ульгэр" бюджетные средства для обеспечения их целевого использования хранились на специальных счетах. Руководитель строительной компании представил в управление Федерального казначейства фиктивные сведения о приобретении предусмотренного контрактом оборудования. В результате на счет юридического лица из федерального и регионального бюджетов было перечислено 195 миллионов рублей", - говорится в сообщении. При этом, как отметили в прокуратуре, в последующем средства были потрачены иные на цели, а работы на объекте так и остались не выполненными, оборудование не поставлено. Материалы прокурорской проверки направлены в МВД. В отношении директора строительной компании возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Реконструкция единственного в Бурятии театра кукол "Ульгэр" стартовала в феврале 2022 года по нацпроекту "Культура". Открытие было запланировано на весну 2024 года.

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бизнес, промышленность, бурятия, улан-удэ, рф, мвд