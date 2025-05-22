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Премьер Чехии допустил увеличение расходов на оборону до 5% ВВП - 22.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Премьер Чехии допустил увеличение расходов на оборону до 5% ВВП
Премьер Чехии допустил увеличение расходов на оборону до 5% ВВП - 22.05.2025, ПРАЙМ
Премьер Чехии допустил увеличение расходов на оборону до 5% ВВП
Правительство Чехии не исключает, что на оборонные нужды ежегодно будет расходоваться 5% ВВП страны, если соответствующая договоренность будет достигнута на... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T16:42+0300
2025-05-22T16:42+0300
экономика
чехия
сша
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Правительство Чехии не исключает, что на оборонные нужды ежегодно будет расходоваться 5% ВВП страны, если соответствующая договоренность будет достигнута на саммите НАТО, заявил в четверг изданию Deník чешский премьер Петр Фиала. "Президент Чехии Петр Павел заявил в среду после переговоров в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте, что если на предстоящем в июне саммите альянса будет достигнуто общее согласие о необходимости увеличения расходов на оборону до 5% ВВП, то Чехия будет готова его поддержать. По словам премьера, данный вопрос он заранее обсуждал с президентом, и правительство может себе это (увеличение оборонных расходов до 5% ВВП - ред.) представить", - говорится в сообщении. Фиала добавил, что требование о повышении расходов на оборону в размере 3,5% ВВП будет привязано к 2032 году, и заверил, что Чехия сможет его выполнить, поскольку планирует ежегодно увеличивать оборонные расходы примерно на 0,2% ВВП. Премьер счел увеличение расходов до 5% ВВП разумным, заявив, что дополнительные средства можно было бы направить, например, на инфраструктуру, образование или кибербезопасность. Ранее агентство Рейтер передавало, что Рютте предлагает странам НАТО увеличить расходы до 3,5% ВВП и направить еще 1,5% ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже США. В прошлом году Чехия впервые за последние два десятилетия достигла предыдущего целевого показателя в расходах на оборону в 2% ВВП. Ныне правительство республики взяло на себя обязательство постепенно увеличить оборонные расходы до 3% ВВП к 2030 году.
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чехия, сша
Экономика, ЧЕХИЯ, США
16:42 22.05.2025
 
Премьер Чехии допустил увеличение расходов на оборону до 5% ВВП

Премьер Фиала: Чехия может ежегодно расходовать на оборону 5 процентов ВВП

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva#Флаг Чехии
#Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Правительство Чехии не исключает, что на оборонные нужды ежегодно будет расходоваться 5% ВВП страны, если соответствующая договоренность будет достигнута на саммите НАТО, заявил в четверг изданию Deník чешский премьер Петр Фиала.
"Президент Чехии Петр Павел заявил в среду после переговоров в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте, что если на предстоящем в июне саммите альянса будет достигнуто общее согласие о необходимости увеличения расходов на оборону до 5% ВВП, то Чехия будет готова его поддержать. По словам премьера, данный вопрос он заранее обсуждал с президентом, и правительство может себе это (увеличение оборонных расходов до 5% ВВП - ред.) представить", - говорится в сообщении.
Фиала добавил, что требование о повышении расходов на оборону в размере 3,5% ВВП будет привязано к 2032 году, и заверил, что Чехия сможет его выполнить, поскольку планирует ежегодно увеличивать оборонные расходы примерно на 0,2% ВВП. Премьер счел увеличение расходов до 5% ВВП разумным, заявив, что дополнительные средства можно было бы направить, например, на инфраструктуру, образование или кибербезопасность.
Ранее агентство Рейтер передавало, что Рютте предлагает странам НАТО увеличить расходы до 3,5% ВВП и направить еще 1,5% ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже США. В прошлом году Чехия впервые за последние два десятилетия достигла предыдущего целевого показателя в расходах на оборону в 2% ВВП. Ныне правительство республики взяло на себя обязательство постепенно увеличить оборонные расходы до 3% ВВП к 2030 году.
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ЭкономикаЧЕХИЯСША
 
 
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