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Премьер Чехии допустил увеличение расходов на оборону до 5% ВВП

Премьер Чехии допустил увеличение расходов на оборону до 5% ВВП - 22.05.2025, ПРАЙМ

Премьер Чехии допустил увеличение расходов на оборону до 5% ВВП

Правительство Чехии не исключает, что на оборонные нужды ежегодно будет расходоваться 5% ВВП страны, если соответствующая договоренность будет достигнута на... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T16:42+0300

2025-05-22T16:42+0300

2025-05-22T16:42+0300

экономика

чехия

сша

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Правительство Чехии не исключает, что на оборонные нужды ежегодно будет расходоваться 5% ВВП страны, если соответствующая договоренность будет достигнута на саммите НАТО, заявил в четверг изданию Deník чешский премьер Петр Фиала. "Президент Чехии Петр Павел заявил в среду после переговоров в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте, что если на предстоящем в июне саммите альянса будет достигнуто общее согласие о необходимости увеличения расходов на оборону до 5% ВВП, то Чехия будет готова его поддержать. По словам премьера, данный вопрос он заранее обсуждал с президентом, и правительство может себе это (увеличение оборонных расходов до 5% ВВП - ред.) представить", - говорится в сообщении. Фиала добавил, что требование о повышении расходов на оборону в размере 3,5% ВВП будет привязано к 2032 году, и заверил, что Чехия сможет его выполнить, поскольку планирует ежегодно увеличивать оборонные расходы примерно на 0,2% ВВП. Премьер счел увеличение расходов до 5% ВВП разумным, заявив, что дополнительные средства можно было бы направить, например, на инфраструктуру, образование или кибербезопасность. Ранее агентство Рейтер передавало, что Рютте предлагает странам НАТО увеличить расходы до 3,5% ВВП и направить еще 1,5% ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже США. В прошлом году Чехия впервые за последние два десятилетия достигла предыдущего целевого показателя в расходах на оборону в 2% ВВП. Ныне правительство республики взяло на себя обязательство постепенно увеличить оборонные расходы до 3% ВВП к 2030 году.

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чехия, сша